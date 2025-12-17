Piłka nożna. Kto wzmocni Pogoń?

W lutym ubiegłego roku Antoni Młynarczyk strzelił Pogoni bramkę... Fot. Ryszard PAKIESER

Początek zimy to dla piłkarzy czas odpoczynku (choć dla niektórych leczenia oraz zabiegów chirurgicznych i dotyczy to także portowców), ale dla działaczy grudzień jest gorącym okresem transferowym, w którym prowadzi się rozmowy w sprawie wzmocnienia kadry, ale do czasu podpisania kontraktu, wszystko trzymane jest zazwyczaj w najgłębszej tajemnicy.

Po rundzie jesiennej jasno widać, że ekstraklasowej Pogoni Szczecin brakuje najbardziej środkowych napastników, bo duński trener Thomas Thomasberg wystawia dwóch graczy na tej pozycji, ale nominalnych skrzydłowych, bo klasycznych „dziewiątek" prezentujących ekstraklasowy poziom po prostu nie ma! Problem jest też ze stoperami, bo para Marian Huja z Danijelem Loncarem na środku obrony nie stanowiła monolitu... I jak widać z transferowych pogłosek, czyli doniesień internetowych oraz z rozmów z naszymi informatorami z futbolowego światka, poczynania Dumy Pomorza idą właśnie w tym kierunku.

Podobno w kręgu zainteresowania Alexa Haditaghiegi i Tana Keslera jest 31-letni wysoki duński stoper Andreas Beyer Maxso (190 cm), występujący ostatnio w amerykańskiej lidze MLS w klubie Colorado Rapids, ale szkoleniowiec granatowo-bordowych chciałby mieć w kadrze swojego rodaka, ale nieco młodszego. Rozważana jest też kandydatura 26-letniego stopera, posiadającego urugwajskie i włoskie obywatelstwo Mathiasa Nicolasa Laborda (184 cm), któremu w przyszłym roku kończy się kontrakt z występującym w amerykańskiej MLS Vancouver Whitecaps FC.

Portal Transfermarkt poinformował o zainteresowaniu Pogoni 24-letnim rosłym środkowym napastnikiem Łukaszem Zjawińskim (193 cm) z I-ligowej Polonii Warszawa, a inne źródła wymieniają 28-letniego hiszpańskiego środkowego atakującego Angela Rodado (179 cm) z I-ligowego lidera Wisły Kraków, którym Pogoń już się interesowała pół roku temu, ale przede wszystkim 25-letniego środkowego napastnika Karola Czubaka (193 cm) z ekstraklasowego Motoru Lublin, którego dobrze zna asystent trenera Thomasberga Tomasz Grzegorczyk, bo pracował z nim w Arce Gdynia, a temat jego pozyskania też był omawiany w wakacje. W grę wchodzi również 20-letni pomocnik, mogący grać też w ataku, Antoni Młynarczyk (180 cm) z I-ligowego ŁKS-u Łódź.

Portal 90minut podał informacje o zainteresowaniu włodarzy portowców 26-letnim czeskim pomocnikiem Patrikiem Hellebrandem (180 cm) z ekstraklasowego Górnika Zabrze oraz o wcześniejszym powrocie z wypożyczenia bramkarza Axela Holewińskiego z wicelidera I ligi Polonii Bytom. No cóż, dotychczasowy pierwszy golkiper Valentin Cojocaru miał słabszą rundę, a szczególnie jeśli chodzi o grę na przedpolu... Być może podjęte zostaną też rozmowy ze świetnym chorwackim bramkarzem Dante Stipicą, który ma ważny kontrakt z Pogonię i cały czas trenuje z III-ligowymi rezerwami.

Napiszemy jeszcze zdanie o nieco dalszej przyszłości, ale słyszeliśmy, że obserwatorzy z Twardowskiego mają wiosną pojawiać się na Skolwinie, by bacznie oglądać dwóch piłkarzy II-ligowego Świtu Szczecin - napastnika Krzysztofa Ropskiego i stopera Roberta Obsta.

Jeśli chodzi o odejścia z Pogoni, to kibiców najbardziej bulwersuje przyszłość kapitana drużyny Kamila Grosickiego, który ma co prawda kontrakt z klubem jeszcze do 30 czerwca 2026 roku, ale gdyby w toczących się właśnie negocjacjach nie doszło do przedłużenia tej umowy, to w grę wchodzi podobno nawet wcześniejsze odejście Grosika, a ponoć miał oferty z ekstraklasowego Widzewa Łódź (gdzie transferowe karty rozdaje były dyrektor sportowy Pogoni Dariusz Adamczuk) oraz z krakowskich I-ligowców: Wisły i Wieczystej. Słyszeliśmy, że Pogoń zaoferowana reprezentantowi Polski nowy kontrakt na rok z opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy na dotychczasowych warunkach finansowych, ale według pogłosek zawodnik chciałby 3-letniej umowy i podwyżki zarobków do poziomu kontraktów mistrza świata Benjamina Mendyego i Sama Greenwooda...

Pogoń chciałaby sprzedać lub wypożyczyć Mariana Huję, który ma mnóstwo ofert, m.in. z polskich I-ligowców: Miedzi Legnica, Wisły Kraków i Wieczystej Kraków oraz DVV Go Ahead Eagles (Holandia), CSKA 1948 Sofia (Bułgaria), Sabah Baku (Azerbejdżan), Casa Pia AC (Portugalia), Dinama Bukareszt (Rumunia) uraz Slovana Bratysława (Słowacja). Szczecinianie myślą też o wypożyczeniu dwóch napastników, którzy na razie nie spełniają ekstraklasowych oczekiwań, Patryka Paryzka i Kacpra Kostorza. (mij)

