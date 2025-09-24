Piłka nożna. Kto trenerem Pogoni? Do meczu z Legią drużynę przygotowuje Tomasz Grzegorczyk

Obecnie ekstraklasowym trenerem portowców jest Tomasz Grzegorczyk. Fot. Pogoń Szczecin SA

Przed przegranym 3:4 ekstraklasowym spotkaniem Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk, zdymisjowanego trenera portowców Roberta Kolendowicza zastąpił jego dotychczasowy asystent Tomasz Grzegorczyk, wywodzący się sportowo z Błękitnych Stargard, który wcześniej z drugiego szkoleniowca stał się pierwszym w Arce Gdynia i to z dobrym skutkiem!

Debiut z gdańszczanami nie wypadł okazale i chyba nie mógł, bo choć granatowo-bordowi dobrze prezentowali się w ofensywie, to jednak tragicznie wyglądała gra defensywna całej drużyny. W poprzednich rozgrywkach o sile Pogoni decydowała postawa praktycznie dwóch graczy, Eftychymisa Koulourisa i Kamila Grosickiego, którzy mieli udział niemal we wszystkich strzelonych bramkach (jako egzekutorzy, autorzy ostatniego podania lub inicjatorzy bramkowej akcji). Teraz Greka już nie ma w Szczecinie, a kapitan obniżył loty, choć powrócił do kadry narodowej.

Nowe władze Pogoni zatrudniła przed sezonem sporo nowych piłkarzy z ciekawymi sportowymi życiorysami, którzy jednak w większości byli dla nas jedną wielką niewiadomą. Najlepiej z nich prezentuje się skrzydłowy Musa Juwara i obiecująco pokazał się napastnik Rajmund Molnar, choć nie gra on w stylu Koulourisa, często się cofa i przechodzi na skrzydła. W meczu z Lechią dwa świetne podania zaprezentował pomocnik Sam Greenwood i po jednym Molnar strzelił fantastycznego gola przewrotką, a drugie spod linii autowej trafiła do adresata na przeciwległej stronie pola karnego z milimetrową dokładnością, ale oprócz tych rodzynków, zbyt dużo było przestojów w grze, więc to zdecydowanie za mało jak na wymagania polskiej ekstraklasy... Stoper Marian Huja dobry jest w grze głową pod bramką rywali i strzela gole, ale jego postawę w obronie pomińmy milczeniem. O pozostałych nowych nabytkach trudno coś więcej powiedzieć, a niektórzy nawet III-ligowych rezerw nie potrafili uchronić od porażki...

Władze Pogoni poszukują nowego szkoleniowca i wśród kandydatów wymieniani są: przyjaciel Alexa Haditaghiego i Tana Keslera - Tim Walter oraz Philippe Clement. Ten pierwszy ma 49 lat i pracował wcześniej w Holstein Kiel, Stuttgartu, HSV Hamburg czy Hull City. O dwa lata starszy drugi szkoleniowiec, to były opiekun Club Brugge, AS Monaco czy Rangers Glasgow, a największe sukcesy święcił na belgijskiej ziemi, zdobywając tam cztery mistrzostwa, Puchar i Superpuchar. Daniel Trzepacz z Pogoni SportNet podał, że jest też trzeci kandydat, 72-letni Fatih Terim, legenda tureckiego futbolu, który z Galatasaray Stambuł zdobył aż 8 mistrzostw kraju oraz 3 krajowe puchary, a kadrę narodową swojej ojczyzny poprowadził w 133 meczach. Pracował również w AC Milanie, Fiorentinie i Panathinaikosie Ateny, a ostatnio w saudyjskim Al-Shabab. Zapewne do zmian nie dojdzie jednak przed niedzielnym meczem z Legią Warszawa na Łazienkowskiej, bo jaki inteligentny trener chciałby objąć drużynę w kiepskim momencie, gdy jedzie praktycznie na pożarcie... I to właśnie może okazać się atutem Grzegorczyka, jeśli w stolicy uzyskałby dobry wynik!

* * *

Były stoper Pogoni 23-letni Brazylijczyk Luizao został nowym zawodnikiem brazylijskiego II-ligowca Criciúma EC, z którym związał się umową do końca sezonu. W ubiegłym sezonie wystąpił w 4 spotkaniach w granatowo-bordowych barwach. (mij)