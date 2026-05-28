Piłka nożna. Kto spadnie z II i III ligi, czyli Świt z Olimpią o utrzymanie

Świt (w czerwonych strojach) miał słabą wiosnę i brakuje mu jeszcze punktu... Fot. Paweł PECHCIŃSKI/Rekord Bielsko-Biała

Podczas nadchodzącego weekendu rozegrane zostaną ostatnie kolejki zarówno w II jak i w III lidze piłkarskiej, a szczecińskich kibiców w tym sezonie najbardziej interesuje walka o utrzymanie.

Świt i dmuchane zamki

Świt Szczecin (11. miejsce, 44 pkt.), który po dobrych wynikach jesienią (bo gra pozostawiała sporo do życzenia...) miał apetyt na awans do I ligi, po słabszej postawie wiosną musi do końca walczyć o uniknięcie degradacji z drugiego frontu. Aby mieć pewność utrzymania, zespół ze Skolwina w sobotę o godz. 14.30 (wszystkie mecze II ligi rozpoczną się o tej samej porze) musi co najmniej zremisować z walczącą o awans do I ligi Olimpią Grudziądz (3. lokata, 61 pkt.). Goście będą też żądni rewanżu za wydarzenia sprzed kilku lat, gdy walczyli korespondencyjnie o awans z Kotwicą Kołobrzeg, a Świt pokonał ich na Skolwinie, wprowadzając na ekstraklasowe zaplecze drużynę prezesa Adama Dzika. W Świcie z powodu kartek nie zagrają: Rafał Remisz, Jurij Tkaczuk i Dawid Kisły, a kontuzja nie pozwoli wystąpić Jakubowi Zawadzkiemu. W poniedziałek będzie Dzień Dziecka i z tej okazji szczeciński klub przygotował szereg atrakcji dla najmłodszych, m.in. dmuchane zamki.

Co będzie po porażce?

Jeden punkt zapewni podopiecznym trenera Marcina Sasala utrzymanie, a co się stanie, gdy nasz zespół przegra? Wtedy będzie trzeba liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych meczach. Mimo porażki Świt się utrzyma, jeśli Resovia Rzeszów (13. pozycja, 41 pkt.) przegra lub zremisuje w Poznaniu z walczącą o awans wiceliderującą miejscową Wartą (63 pkt.) lub Stal Stalowa Wola (12. miejsce, 43 pkt.) ulegnie w Krakowie grającemu o przysłowiową pietruszkę tamtejszemu Hutnikowi. Jeśli tak się nie stanie, zespół ze Skolwina będzie musiał walczyć o utrzymanie w barażowym dwumeczu z kimś z III-ligowców; prawdopodobnie z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski lub Wikędem Luzino, który jednak na razie nie otrzymał II-ligowej licencji...

Błękitni zagrożeni, Pogoń II jeszcze bardziej...

Zażarta walka toczy się też o utrzymanie w III lidze i bardzo poważnie zagrożone są rezerwy Pogoni Szczecin, które mimo serii czterech kolejnych zwycięstw, nie mogą opuścić strefy spadkowej, a trudno też na razie dokładnie określić ilu będzie spadkowiczów! Po zdegradowaniu z II ligi KKS-u 1925 Kalisz, wiemy już, że III ligę opuszczą co najmniej 4 ostatnie zespoły. Ale może ich być nawet więcej, jeśli drugi front pożegnają kluby z naszego makroregionu (Zachodniopomorskie, Wielkopolskie. Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie), a w barażach o utrzymanie grać już musi Sokół Kleczew i niestety grozi to też Świtowi... Ponadto do II ligi może nie awansować Wikęd (jeśli przegra z KSZO lub odmowa licencji zostanie utrzymana), a wtedy będzie w sumie aż 7 spadkowiczów z III ligi. Ale to jeszcze nie koniec, bo II-ligowej licencji nie dostał też Zawisza Bydgoszcz i jeśli odwołanie nie poskutkuje, z III ligi spadnie 8 drużyn! Tak więc nawet Błękitni Stargard nie mogą być jeszcze na 100 procent pewni utrzymania, choć już ogłosili sukces na swej internetowej stronie. Natomiast Pogoń II Szczecin jest obecnie na spadkowej pozycji (15. miejsce, 38 pkt.) i po pokonaniu w Niechorzu zdegradowanego już Wybrzeża Rewalskiego Rewal, może teoretycznie awansować o dwie lokaty (jeśli przegrają lub zremisują na wyjazdach, Pogoń Nowe Skalmierzyce z Polonią Środa Wlkp. i Victoria Września z Lechem II Poznań - jeśli spełni się jeden z tych dwóch warunków, to Portowcy przesuną się w górę o jedną pozycję), a to zwiększy szansę na utrzymanie ale gwarancji nie daje. Wiele wyjaśni się w sobotę po meczach ostatnich kolejek II i III ligi, lecz wszystko będzie jasne dopiero po barażach, czyli 9 czerwca. ©℗ (mij)

