Piłka nożna. Kto kolejnym rywalem Pogoni w Pucharze Polski?

Portowcy wyeliminowali z Pucharu Polski stołecznych wojskowych i czekają na kolejnego przeciwnika. Fot. Pogoń Szczecin SA

We wtorek o godz. 12 w Warszawie odbędzie się losowanie par 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski i dowiemy się, kto zostanie rywalem Pogoni Szczecin, która w poprzedniej rundzie w miniony czwartek wyeliminowała broniącą trofeum Legię Warszawa, zwyciężając w stolicy na Łazienkowskiej po dogrywce 2:1.

Na obecnym etapie rozgrywek w pucharowej rywalizacji pozostało już tylko 16 drużyn, w tym najwięcej z ekstraklasy (10), bo oprócz Pogoni są to: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, GKS Katowice, Widzew Łódź, Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk, Korona Kielce i Piast Gliwice. Ponadto w stawce jest trzech I-ligowców (Wisła Kraków, Śląsk Wrocław i Polonia Bytom), II-ligowa Chojniczanka Chojnice, która w kontrowersyjnych okolicznościach wyeliminowała szczeciński Świt, a także dwie ekipy III-ligowe (Zawisza Bydgoszcz i Avia Świdnik, która odprawiła z kwitkiem Flotę Świnoujście).

Gospodarzem zawodów będzie zespół z niższej klasy rozgrywkowej, a jeśli obaj rywale będą z tej samej ligi, to u siebie zagra klub wylosowany jako pierwszy. Walka o awans do ćwierćfinału odbędzie się od 2 do 4 grudnia. Transmisję z wtorkowego losowania będzie można zobaczyć na żywo w telewizji TVP Sport.©℗ (mij)

