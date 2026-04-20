Piłka nożna. Kto asystentem Thomasberga?

Thomas Thomasberg (w czerwonej bluzie) w towarzystwie szczecińskiego trenera Mariusza Misiury, który prowadzi obecnie Wisłę Płock. Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

Ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin dramatycznie walczą o utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie, a po sobotniej porażce z Lechem Poznań poniesionej w fatalnym stylu, gdyż wynik mógł być dużo wyższy, doszło do spotkania zarządu klubu ze sztabem szkoleniowym pierwszego zespołu i dlatego trener Thomas Thomasberg nie pojawił się na pomeczowej konferencji prasowej, gdyż klubowy sejmik trwał do godziny 3 w nocy.

REKLAMA

Z przecieków wynika, że do zmiany pierwszego trenera na razie nie dojdzie ale Duńczyk otrzyma do pomocy nowego asystenta. Nasz współpracownik Jerzy Chwałek poinformował, że zostanie nim najprawdopodobniej 45-letni Szymon Grabowski, który w przeszłości prowadził Lechię Gdańsk, awansując z nią do Ekstraklasy, a obecny sezon rozpoczął jako trener I-ligowego ŁKS-u Łódź, ale został z niego zwolniony już w listopadzie. Wśród potencjalnych kandydatów na asystenta wymieniani są też m.in. były pierwszy trener Portowców Robert Kolendowicz i Portugalczyk Goncalo Feio, który niedawno w kontrowersyjnych okolicznościach rozstał się z ekstraklasowym Radomiakiem Radom, a wcześniej trenował w najwyższej klasie rozgrywkowej Motor Lublin i Legię Warszawa oraz był asystentem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa.

Pogoń w sobotę o godz. 20.15 zmierzy się w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy z Cracovią w Krakowie, a przygotowania do tego meczu wystartują we wtorek, gdyż poniedziałek był dla Granatowo-Bordowych dniem wolnym od zajęć. We wtorek będzie trening łączony na siłowni i boisku, a po jednym, typowo piłkarskim treningu znajdziemy w planie drużyny na środę, czwartek i piątek.

(mij)

REKLAMA