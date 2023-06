Piłka nożna. Kryspin Szcześniak w Górniku Zabrze

22-letni obrońca Kryspin Szcześniak opuszcza ekstraklasową Pogoń Szczecin i przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do piłkarskiej ekipy Górnika Zabrze, do którego to klubu był ostatnio wypożyczony.

Kryspin Szcześniak od 2014 roku rozwijał się w Akademii Pogoni Szczecin. Od 2020 roku znajdował się w szerokiej kadrze szczecińskiej pierwszej drużyny, a trener Kosta Runjaić nazywał go „wojownikiem". Następnie zbierał doświadczenie na wypożyczeniach: w I-ligowym GKS Jastrzębie oraz w ekstraklasowych: Górniku Łęczna i Górniku Zabrze. Choć piłkarz nie zadebiutował w seniorskiej drużynie Pogoni Szczecin, ma w swojej karierze 39 meczów rozegranych w PKO BP Ekstraklasie. (oprac. mij)