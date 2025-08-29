Piłka nożna. Koulouris opuścił Pogoń

Efthymis Koulouris odchodzi z ekstraklasowej Pogoni Szczecin, a grecki napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do klubu z najniższej ligi Arabii Saudyjskiej, Al-Ula FC, a więc sportowe ambicje przegrały z mamoną, bo szejkowie płacić mu mają 2 miliony dolarów rocznie, a piłkarski klub z Twardowskiego powinien otrzymać 4,1 miliona euro.

Koulouris piłkarzem Pogoni został w lipcu 2023 roku i wraz z naszym klubem dwukrotnie kończył rozgrywki na 4. miejscu w ligowej tabeli, dwa razy dotarł do finału Pucharu Polski, a także wystąpił w europejskich pucharach. W zeszłym sezonie został czwartym w historii Dumy Pomorza królem strzelców Ekstraklasy, zdobywając w lidze 28 goli. (mij)