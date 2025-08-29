Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Koulouris opuścił Pogoń

Data publikacji: 29 sierpnia 2025 r. 23:00
Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2025 r. 23:24
Piłka nożna. Koulouris opuścił Pogoń
 

Efthymis Koulouris odchodzi z ekstraklasowej Pogoni Szczecin, a grecki napastnik przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do klubu z najniższej ligi Arabii Saudyjskiej, Al-Ula FC, a więc sportowe ambicje przegrały z mamoną, bo szejkowie płacić mu mają 2 miliony dolarów rocznie, a piłkarski klub z Twardowskiego powinien otrzymać 4,1 miliona euro.

Koulouris piłkarzem Pogoni został w lipcu 2023 roku i wraz z naszym klubem dwukrotnie kończył rozgrywki na 4. miejscu w ligowej tabeli, dwa razy dotarł do finału Pucharu Polski, a także wystąpił w europejskich pucharach. W zeszłym sezonie został czwartym w historii Dumy Pomorza królem strzelców Ekstraklasy, zdobywając w lidze 28 goli. (mij)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Nie dziwota
2025-08-29 23:17:13
" sportowe ambicje przegrały z mamoną" ciekawe kto by odrzucił takie petro-dolary

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję