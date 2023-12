Piłka nożna. Kotwica zimowym liderem

Najskuteczniejszym piłkarzem Kotwicy w dotychczasowych 20 meczach był zdobywca 11 goli Jonathan Júnior (z lewej). Fot. Natanael Brewczyński/Skra Częstochowa

Piłkarze Kotwicy Kołobrzeg zimową przerwę w rozgrywkach spędzają na pozycji lidera II-ligowej tabeli, więc wiosną zrobią wszystko, by awansować na zaplecze PKO BP Ekstraklasy, czego już byli bardzo blisko w poprzednim sezonie, lecz wtedy nie wykorzystali okazji w ostatnim meczu na swoim boisku, a później w barażach...

Po rozegraniu I rundy i trzech kolejkach rewanżów, podopieczni trenera Macieja Bartoszka w 20 spotkaniach zdobyli 37 punktów (11 zwycięstw, 4 remisy oraz 5 porażek) i o trzy oczka wyprzedzają KKS 1925 Kalisz, ale kaliscy piłkarze prowadzeni przez szczecińskiego szkoleniowca Pawła Ozgę rozegrali o jeden mecz mniej. Przypomnijmy, że bezpośredni do I ligi awansują dwie najlepsze drużyny, a zespoły z miejsc 3. - 6. będą miały jeszcze szansę w barażach. W kończącym się roku o krótką rozmowę poprosiliśmy dyrektora sportowego Kotwicy Łukasza Bednarka.

- Jak pan ocenia jesienne rozgrywki?

- To była udana runda, ale podchodzimy do wszystkiego z chłodną głową. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Najważniejsze, że wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego sezonu. Mamy dobrego trenera i drużynę, której największym atutem jest kolektyw i zgranie zespołu. W szatni jest dobra atmosfera i to jest najważniejsze.

- Czy sprawdzili się pozyskani latem piłkarze?

- Biorąc pod uwagę wyniki zespołu, to zrealizowali zadanie. Martwi mnie jednak zbyt duża liczba straconych goli w tej rundzie i tutaj chcemy zrobić kilka modyfikacji transferowych, żeby poprawić formację obronną.

- Kto zimą odejdzie, a kto przyjdzie? Czy sztab trenerski pozostanie bez zmian?

- Nasz samochód jest dobrze skonstruowany, więc zimą zamierzamy zmienić jedynie opony, czyli 3 lub 4 transfery zawodników i jedziemy dalej.

- Jakie są zadania na rundę wiosenną?

- Naszym marzeniem jest awans do I ligi i zrobimy wszystko by ten cel zrealizować!

- Dziękujemy za rozmowę.©℗ (mij)