Piłka nożna. Kotwica z ekstraklasowiczami i awansem w Pucharze Polski

Fot. MKP Kotwica/Facebook

Piłkarze II-ligowej Kotwicy Kołobrzeg w Pucharze Polski wyeliminowali rezerwy wiceliderującego w PKO BP Ekstraklasie Zagłębia Lubin, a w sobotnie południe zmierzą się we Wronkach z rezerwami ekstraklasowego lidera, czyli poznańskiego Lecha.

W rundzie wstępnej Pucharu Polski Kotwica, jako jedyny reprezentant naszego województwa na tym etapie, pokonała Zagłębie II Lubin 2:1 (1:1); 0:1 Wojciech Szafranek (5), 1:1 Aron Stasiak (19), 2:1 Tomasz Kaczmarek (89), a kołobrzeski zespół wystąpił w nieco eksperymentalnym składzie: Krystian Michalski - Michał Kozajda, Josip Šoljić, Sebastian Murawski, Miłosz Skowronek (68 Cezary Polak) - Olaf Nowak, Aron Stasiak (46 Michał Cywiński), Mikołaj Rakowski (85 Filipe Oliveira), Kamil Kort, Patryk Pytlewski (85 Tomasz Kaczmarek) - Zak Abbott (63 Filip Kozłowski). Żółte kartki otrzymali piraci: Nowak, Kort i Murawski oraz goście: Mateusz Dziewiatowski i Paweł Kruszelnicki.

Już w 5. minucie po nieczystym strzale Kacpra Masiaka obrona Kotwicy stanęła, a Wojciech Szafranek zdobył nieco przypadkowego gola. Kotwica doprowadziła do remisu po niespełna kwadransie po rzucie rożnym i strzale Arona Stasiaka. W 24. minucie w dobrych sytuacjach niecelnie strzelali Nowak oraz Abbott. Osiem minut później gola mógł zdobyć Kamil Sochań, ale strzelił za wysoko. W 39. minucie Michalski obronił uderzenie Adama Ratajczyka, a dobitka będącego na spalonym Masiaka trafiła w poprzeczkę. Po przerwie w 54. minucie świetną akcję przeprowadził Kozajda, ale jeden z lubinian zablokował jego strzał, a Kotwica na dobre obudziła się w samej końcówce za sprawą rezerwistów. W 88. minucie bramkarz Zagłębia obronił mocne uderzenie Polaka, a minutę później strzał Kaczmarka zza pola karnego trafił do siatki i kołobrzeżanie awansowali do I rundy PP, choć dogrywka była blisko...

Po trzech meczach w Kołobrzegu, dwóch ligowych i pucharowym, Kotwica po raz pierwszy w tym sezonie zagra na wyjeździe, a w sobotę o godz. 12 zmierzy się we Wronkach z Lechem II Poznań, który do tej pory jeden mecz zremisował, a drugi przegrał (oba na wyjazdach) i zajmuje 12. miejsce. Podopieczni trenera Macieja Bartoszka po porażce z Polonią Bytom i pokonaniu Olimpii Elbląg plasują się na 7. pozycji. (mij)