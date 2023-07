Piłka nożna. Kotwica Kołobrzeg rusza po awans do I ligi

W walce o awans przysłowiowy gwóźdź do trumny Kotwicy wbił Motor... Fot. Anna MUSIAŁ

Podczas najbliższego weekendu zainaugurowane zostaną rozgrywki piłkarskiej II ligi, w której nasze województwo jest reprezentowane przez Kotwicę Kołobrzeg, w poprzednim sezonie robiącą prawdziwą furorę jako beniaminek, ale niestety, na samym finiszu przegrana została walka o I-ligowy awans. Ostatnie transfery piratów wskazują jednak, że w Kołobrzegu pozostały awansowe aspiracje.

Na inaugurację podopieczni trenera Macieja Bartoszka w sobotę o godz. 14.15 zmierzą się na swym stadionie im Sebastiana Karpiniuka z Polonią Bytom, która choć obecnie jest beniaminkiem, przez lata z powodzeniem występowała na ekstraklasowych stadionach, a dwukrotnie nawet zdobywała mistrzostwo Polski (juniorzy starsi trzy razy byli mistrzami kraju) i cztery razy wywalczyła srebrne ligowe medale. W europejskich pucharach wywalczyła Puchar Karla Rappana, a raz była finalistą tych rozgrywek, zaś trzykrotnie wystąpiła w finale Pucharu Polski. Spotkanie transmitowane będzie w TVP Sport.

W poprzednim sezonie kołobrzeżanie po wywalczeniu II-ligowego awansu na samym finiszu w korespondencyjnym pojedynku z Olimpią Grudziądz, mocno się wzmocnili kosztem tego klubu, pozyskując młodego trenera Marcina Płuskę oraz kilku piłkarzy i początek rundy jesiennej mieli rewelacyjny, a 9 kolejnych zwycięstw dawało im pozycję samodzielnego lidera z dużą przewagą punktową nad grupą pościgową. Później impet osłabł, ale zimowe wzmocnienia wieloma piłkarzami z ekstraklasowym stażem (m.in. Adamem Frączczakiem) dawały nadzieję kibicom kołobrzeskim (a także szczecińskim, bo szalikowcy Kotwicy są mocno zaprzyjaźnieni z fanami Pogoni) na wywalczenie wiosną upragnionego awansu. Niestety, zimowa przebudowa zespołu się nie powiodła i Kotwica zaczęła tracić punkty, więc doszło do zmiany trenera, a nowy szkoleniowiec Maciej Bartoszek choć stylu gry zbytnio nie poprawił, to jednak zaczął systematycznie ciułać punkty. Na dwie kolejki przed końcem wydawało się, że bezpośredni awans jest już pewny, bo w wyjazdowym pojedynku z KKS-em 1925 Kalisz i w meczu u siebie z Pogonią Siedlce, wystarczy jedno zwycięstwo (później okazało się, że nawet 2 punkty by wystarczyły). Niestety, mimo prowadzenia w Kaliszu 1:0, Kotwica przegrała, a w ostatnim pojedynku zaledwie zremisowała, i mając tyle samo punktów co wicelider, zajęła ostatecznie wysokie III miejsce, które jednak wymagało gry w barażach o I-ligowy awans. W dramatycznym barażu z Motorem Lublin kołobrzeżanie prowadzili 1:0, a rywale wyrównali w piątej i ostatniej minucie doliczonego czasu, zaś pod koniec dogrywki strzelili zwycięskiego gola...

Czy doświadczenia z poprzedniego sezonu pozwolą piratom ponownie włączyć się do walki o awans. O tym, że takie są plany, świadczą transfery z ostatnich dni i pozyskanie choćby Jakuba Rzeźniczaka z Wisły Płock, najbardziej kojarzonego jednak z Legią Warszawa. Ponadto latem przybyli: Zak Abbott (Arka Gdynia), Filipe Oliveira (Vitória FC Setúbal), Marek Kozioł (ŁKS Łódź), Filip Kozłowski (Skra Częstochowa), Miłosz Kurzydłowski (Jagiellonia Białystok), Tafara Madembo (Wisła Kraków, ostatnio na wypożyczeniu w Orlętach Radzyń Podlaski), Krystian Michalski (CF La Nucía), Olaf Nowak (Stilon Gorzów), Cezary Polak (Garbarnia Kraków), Patryk Pytlewski (Górnik Zabrze), Aron Stasiak (Pogoń Szczecin, ostatnio na wypożyczeniu w Olimpii Elbląg) i Jakub Żubrowski (Zagłębie Lubin).

Przy pozyskaniu aż takiej liczby piłkarzy, nieuchronne były także rozstania, więc z Kotwicą pożegnali się: Kamil Bartoś (Olimpia Elbląg), Adrian Bielka (powrót do Korony Kielce), Adam Frączczak (rozmowy ze Świtem Skolwin nie zostały sfinalizowane, być może Pogoń II Szczecin), Miłosz Garstkiewicz (Stomil Olsztyn), Grzegorz Goncerz (Sparta Katowice), Damian Kostkowski (Olimpia Grudziądz), Paweł Łysiak (Wieczysta Kraków), Bartosz Neugebauer (powrót do Górnika Zabrze), Janusz Nojszewski powrót do Korony Kielce, ale może trafić do Wisły Puławy), Robert Obst (Gwardia Koszalin), Łukasz Sierpina (trenuje z Karkonoszami Jelenia Góra ), Adrian Skrzyniak (prawdopodobnie Lechia Tomaszów Mazowiecki), Jakub Szarpak (Broń Radom) i Łukasz Wolsztyński (Stal Mielec). (mij)