Piłka Nożna. Koniec pucharowej przygody. Bezradna Pogoń [GALERIA]

Pogoń nie powtórzy osiągnięć z dwóch poprzednich edycji Pucharu Polski, gdy dochodziła do finału tych rozgrywek. W meczu 1/8 finału portowcy przegrali z Widzewem Łódź 0:1. Szczecinianie przez dłuższy czas bili głową w łódzki mur obrony, a jedną z niewielu składnych akcji gości celnym strzałem zakończył Andi Zeqiri.

Puchar Polski 1/8 finału: POGOŃ Szczecin – WIDZEW Łódź 0:1 (0:1); 0:1 Zeqiri (35)

POGOŃ: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist (72. Jose Pozo), Danijel Loncar, Dimitrios Keramitsis, Leo Koutris - Mor N'Diaye (46. Musa Juwara), Fredrik Ulvestad , Adrian Przyborek (83. Patryk Paryzek), Sam Greenwood - Kamil Grosicki, Rajmund Molnar (46. Paul Mukairu)

WIDZEW: Maciej Kilkolski - Stelios Andreou, Ricardo Visus, Mateusz Żyro, Samuel Kozlovsky – Juljan Shehu, Szymon Czyż (84. Marek Hanousek) – Bartłomiej Pawłowski (90. Marcel Krajewski), Angel Baena (90. Fran Alvarez) – Sebastian Bergier (90+10. Antoni Klukowski), Andi Zeqiri (84. Mariusz Fornalczyk)

Żółte kartki: Koutris – Visus, Krajewski

Sędziował: Patryk Gryckiewicz. Widzów: około 16 tys.

Dla obu drużyn mecz miał tak samo wielkie znaczenie z prostego powodu - zarówno Pogoń i Widzew zawodzą w lidze. Już w 3. minucie portowcy byli bliscy straty gola po strzale Shehu w słupek. W rewanżu dobrej sytuacji nie wykorzystał Molnar. Po tak energicznym początku, gra się uspokoiła, a oba zespoły nie słynące z betonowej obrony, grały uważnie w defensywie, ale tylko do 35. minuty. Leo Koutris zostawił dużo miejsca skrzydłowemu Widzewa, Baenie. Ten dośrodkował, a najdroższy piłkarz gości Andi Zeqiri głową posłał piłkę do siatki. Reprezentant Szwajcarii został kupiony do Widzewa za 2 mln euro. Tuż przed przerwą w dobrej sytuacji znalazł się Molnar, jednak jego strzał z ostrego kąta obronił Kikolski. Trener Thomas Thomasberg nie czekał ze zmianami i od razu po przerwie posłał do boju Juwarę i Mukairu. Akcje portowców zyskały na dynamice, ale wciąż brakowało dokładności. W 58. minucie indywidualnej szarży spróbował Greenwood ogrywając kilku obrońców, ale strzelił nad poprzeczką. Tradycyjnie jak to w zwyczaju na polskich stadionach, mieliśmy kilkuminutową przerwę z powodu zadymienia racami przez kibiców. W 90. minucie, bo z powodu dymu doliczono 10 dodatkowych minut, piłkę do siatki głową posłał Keramitsis, tyle, że Grek był na spalonym. Ostatnie minuty były takie jak cały mecz w wykonaniu Pogoni – brak dokładności i chaos po bramką rywali. Pogoń zaliczyła bolesną porażką i teraz musi koncentrować się na lidze, gdzie jej sytuacja nie jest wesoła. Zajmuje 11. miejsce z przewagą trzech punktów nad strefą spadkową.

Jerzy CHWAŁEK

