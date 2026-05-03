Piłka nożna. Kobiety uratowały remis

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W meczu na ekstraligowym szczycie, szczecińskie dotychczasowe wiceliderki nie zdołały się zrewanżować przodowniczkom tabeli znad Brynicy za jesienną ligową porażkę w Sosnowcu oraz niedawny przegrany rzutami karnymi na Karłowicza półfinał Pucharu Polski, lecz w końcówce uratowały remis i choć spadły na III pozycję, nadal pozostają w grze o medale, ze złotym włącznie, a gdyby w sobotę przegrały, to o mistrzowskiej koronie mogłyby praktycznie zapomnieć. bo traciłyby do Czarnych aż osiem punktów...

REKLAMA

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - CZARNI Sosnowiec 2:2 (0:1); 0:1 Klaudia Miłek (28 karny), 1:1 Julia Brzozowska (74), 1:2 Patrycja Sarapata (76), 2:2 Zuzanna Rybińska (87).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz - Alicja Dyguś, Alexis Legowski, Weronika Szymaszek, Zuzanna Radochońska - Zofia Giętkowska (73 Zuzanna Rybińska), Isabella Cook (61 Julia Brzozowska), Suzuka Yosue, Lena Świrska, Dakyeong Choi (61 Kornelia Okoniewska) - Anastasija Poluhovica

Liderki dwukrotnie obejmowały prowadzenie, a podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego za każdym razem odrabiały straty, zaś autorkami obu wyrównujących goli były rezerwowe.

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando przyjezdnych, które narzuciły wysoki pressing i już w 9. minucie szansę miała Miłek, a kwadrans później - Weronika Wójcik. W 27. minucie Dyguś ostro zaatakowała Nikol Kaletkę, a sędzina Ewa Augustyn podyktowała rzut karny, problematyczny zdaniem przedstawicieli szczecińskiego klubu, a Miłek pewnie wykorzystała jedenastkę. Trzy minuty później strzelczyni mogła podwyższyć wynik ale nie trafiła czysto w piłkę.

Na drugą połowę Szczecinianki wyszły w bojowym nastawieniu i w 62. minucie wyrównać mogła Yosue. Do wyrównania doszło jednak dopiero dwanaście minut później, gdy Radochońska zacentrowała z rzutu rożnego, a Brzozowska głową skierowała piłkę do siatki. Sosnowiczanki odzyskały prowadzenie po zaledwie dwóch minutach, gdy Sarapata po krótkim rajdzie precyzyjnie uderzyła z rzutu karnego. Remis ustalony został w końcówce, gdy w zamieszaniu podbramkowym nastrzelona została Rybińska, a odbita od niej piłka wylądowała w siatce. Później strzelić zwycięską bramkę próbowały jeszcze Yosue i Legowski ale remisowy rezultat nie uległ już zmianie i zawody zakończyły się zasłużonym podziałem punktów. ©℗ (mij)

Pozostałe wyniki: UKS SMS Łódź - UJ Kraków 1:0, Górnik - GKS Katowice 2:1, AP Orlen - Stomilanki 1:3, Śląsk - Lech/UAM 3:3.

1. Czarni Sosnowiec 47 59-14 15 2 2

2. Górnik Łęczna 44 43-13 14 2 3

3. POGOŃ Szczecin 42 53-18 13 3 3

4. GKS Katowice 33 35-23 10 3 4

5. UKS SMS Łódź 28 31-29 8 4 7

6. Śląsk Wrocław 26 37-26 8 2 8

7. Rekord Bielsko-Biała 22 20-29 6 4 8

8. Lech/UAM Poznań 22 24-38 6 4 8

9. AP Orlen Gdańsk 20 22-39 6 2 11

10. UJ Kraków 15 19-37 3 6 10

11. Stomilanki Olsztyn 10 20-56 3 1 14

12. Pogoń Tczew 3 10-51 0 3 14

REKLAMA