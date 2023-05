Piłka nożna. Kobieca Pogoń wygrywa na finiszu

Zwycięstwem kobiecej Pogoni zakończył się ostatni ekstraligowy mecz piłkarek w tym sezonie rozegrany w niedzielę we Wrocławiu, a podopieczne trenera Roberta Dymkowskiego zakończyły rozgrywki na V miejscu w tabeli.

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: ŚLĄSK Wrocław - POGOŃ Szczecin 1:3 (0:3); 0:1 Natalia Oleszkiewicz (10), 0:2 Natalia Oleszkiewicz (22), 0:3 Emilia Zdunek (27), 1:3 Katarzyna Białoszewska (76).

POGOŃ: Jagoda Sapor – Alicja Dyguś, Patrycja Michalczyk, Julia Brzozowska, Zuzanna Radochońska – Martyna Brodzik (76 Aleksandra Kuśmierczyk), Karolina Łaniewska, Roksana Ratajczyk, Agnieszka Garbowska, Emilia Zdunek (65 Zuzanna Rybińska) – Natalia Oleszkiewicz (85 Wiktoria Bielecka)

Mecz rozpoczął się od ataków wrocławianek i już w 4. minucie Joanna Wróblewska mocno uderzyła na bramkę strzeżoną przez Sapor, a piłka poszybowała nieco ponad poprzeczką. Chwilę później inna z zawodniczek Śląska próbowała zaskoczyć bramkarkę Pogoni. Później do głosu doszła Pogoń i w 10. minucie wyszła na prowadzenie, gdy Łaniewska odnalazła w polu karnym Oleszkiewicz, a ta pewnie pokonała Annę Bocian. Niedługo później Ratajczyk wyprowadziła świetny kontratak, podała na wolne pole do Oleszkiewicz, a ta wpisała się po raz drugi na listę strzelczyń. Pięć minut później Ratajczyk ponownie podała piłkę do osamotnionej Zdunek, która z piątego metra wbiła futbolówkę do siatki i po niecałej pół godzinie gry mecz był praktycznie rozstrzygnięty.

Druga część spotkania była dość wyrównana. Najbardziej aktywna w ekipie Śląska była Joanna Wróblewska, która dwukrotnie uderzała z dystansu, lecz na posterunku była bramkarka granatowo-bordowej ekipy. Wrocławianki wielokrotnie próbowały odrobić straty z pierwszej połowy, ale dopiero w 76. minucie Białoszewska w sytuacji sam na sam z Sapor zanotowała honorowe trafienie. (mij)