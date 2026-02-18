Środa, 18 lutego 2026 r. 
Piłka nożna. Kobieca Pogoń w ćwierćfinale Pucharu Polski

Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2026 r. 17:10
Isabella Cook. Fot. Pogoń Szczecin sp. z o.o.  

W Środę Popielcową na boisku Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej w Sosnowcu odbył się zaległy mecz 1/8 finału Pucharu Polski piłkarek nożnych, w którym tamtejsza I-ligowa drużyna Czarni II (rezerwy ekstraligowego lidera) uległa ekstraligowej Pogoni Szczecin 2:3 (0:1); 0:1 Isabella Cook (45), 1:1 Zofia Burzan (53), 2:1 Roksana Kozłowska 62), 2:2 Zofia Giętkowska (80), 2:3 Alexis Legowski (81).

Spotkanie było zacięte, a Szczecinianki rozstrzygnęły zawody na swoją korzyść dopiero w końcówce i szczęśliwie awansowały do ćwierćfinału. ©℗  (mij)

