Piłka nożna. Kobieca Pogoń pokonała lidera [GALERIA]

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W niedzielę przy ul. Karłowicza podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego po bardzo dobrym meczu pokonały lidera spychając go na drugie miejsce i umocniły się na ligowym podium.

Ekstraklasa piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - GÓRNIK Łęczna 3:2 (1:0); 1:0 Lena Świrska (44), 1:1 Anna Rędzia (49), 2:1 Weronika Szymaszek (65 karny), 3:1 Anastasija Poluhovica (84), 3:2 Maja Hrelja (86).

Pogoń: Natalia Radkiewicz - Alicja Dyguś, Julia Brzozowska, Weronika Szymaszek, Zuzanna Radochońska - Zofia Giętkowska (67 Isabella Cook), Suzuka Yosue, Alexis Legowski, Lena Świrska, Dakyeong Choi (79 Maja Leśkiewicz) - Anastasija Poluhovica

Przy głośnym dopingu przybyłych w sporej liczbie kibiców, szczecinianki zaatakowały już od samego początku, przeprowadzając wiele składnych akcji, ale pierwszą bramkę zdobyły dopiero tuż przed przerwą po strzale Świrskiej. Wkrótce po zmianie stron, po jednej z nielicznych akcji ofensywnych ekipy z Łącznej, zespół gości doprowadził do wyrównania, a celnym uderzeniem popisała się Rędzia. W 65. minucie w polu karnym trzymana była Szymaszek i podyktowana została jedenastka, którą wykorzystała poszkodowana, a w końcówce spotkania Poluhovica podwyższyła prowadzenie. Chwilę później Górnik strzelił kontaktowego gola, ale na więcej lidera nie było już stać.

- Pełna dominacja była z naszej strony, mieliśmy sporo podbramkowych sytuacji, a oprócz trzech bramek zaliczyliśmy jeszcze poprzeczkę, zaś Górnik wykazał się za to fantastyczną skutecznością, bo z dwóch obiecujących akcji strzelił dwa gole - powiedział prezes kobiecej Pogoni Artur Dmowski. ©℗ (mij)

Pozostałe wyniki: Czarni - Śląsk 2:0, UJ Kraków - Rekord 4:4, Lech/UAM - AP Orlen 2:1, GKS Katowice - UKS SMS Łódź 2:1, Stomilanki - Pogoń T. 2:1.

1. Czarni Sosnowiec 25 28-5 8 1 0

2. Górnik Łęczna 23 25-6 7 2 1

3. POGOŃ Szczecin 20 21-10 6 2 2

4. Śląsk Wrocław 15 20-10 5 0 5

5. GKS Katowice 15 14-11 5 0 3

6. AP Orlen Gdańsk 14 13-14 4 2 4

7. Rekord Bielsko-Biała 14 15-21 4 2 4

8. UKS SMS Łódź 12 14-16 3 3 4

9. Lech/UAM Poznań 10 9-16 3 1 4

10. UJ Kraków 7 7-19 1 4 5

11. Stomilanki Olsztyn 6 11-28 2 0 8

12. Pogoń Tczew 1 4-25 0 1 8

