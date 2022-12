Piłka nożna. Katar z niespodziankami!

W piątek zakończyły się rozgrywki grupowe rozgrywanych w Katarze piłkarskich mistrzostw świata, a niespodzianek, a nawet wręcz sensacyjnych wyników nie brakowało. Z Mundialem żegnają się tak silne reprezentacje jak: Niemcy, Belgia, Serbia, Urugwaj i Dania, która sprawiała wrażenie, że bardziej absorbuje ją obrona środowisk LGBT w krajach arabskich niż gra w piłkę nożną...

Kto by się przed mistrzostwami spodziewał, że awans - i to z pierwszych miejsc - wywalczą: Japonia (pokonując Niemcy i Hiszpanię) oraz Maroko (wyprzedzając Chorwację i Belgię)? Z drugich miejsce awansowały nieoczekiwanie reprezentacje Australii i Korei Południowej, którą poniósł do boju hymn mistrzostw „Marzyciele" wyśpiewany na ceremonii otwarcia przez Koreańczyka Jungkooka. Inna sprawa, że niektóry niespodzianki, jak choćby porażki w ostatnich meczach faworytów: Francji, Hiszpanii, Portugalii i Brazylii, były przez niektórych kibiców i hazardzistów przewidziane wcześniej...

W fazie grupowej odbyło się 48 spotkań (spośród 64), a więc zdecydowana większość (trzy czwarte z wszystkich zaplanowanych pojedynków). Rywalizacja pucharowa zaczęła się już w sobotę, a w jej terminarzu jest 16 meczów, czyli równo ćwiartka. Pojedynki tej fazy są jednak zdecydowanie ważniejsze, bo przegrywający od razu odpada z dalszej rywalizacji. W przypadku remisu jest dogrywka, a jeśli ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, o wszystkim będą decydować rzuty karne. ©℗ (mij)

Grupa A



Katar - Ekwador 0:2

Senegal - Holandia 0:2

Katar - Senegal 1:3

Holandia - Ekwador 1:1

Holandia - Katar 2:0

Ekwador - Senegal 1:2



1. Holandia 7 5-1 2 1 0

2. Senegal 6 5-4 2 0 1

3. Ekwador 4 4-3 1 1 1

4. Katar 0 1-7 0 0 3



Grupa B



Anglia - Iran 6:2

USA - Walia 1:1

Walia - Iran 0:2

Anglia - USA 0:0

Walia - Anglia 0:3

Iran - USA 0:1



1. Anglia 7 9-2 2 1 0

2. USA 5 2-1 1 2 0

3. Iran 3 4-7 1 0 2

4. Walia 1 1-6 0 1 2



Grupa C



Argentyna - Arabia Saudyjska 1:2

Meksyk - POLSKA 0:0

POLSKA - Arabia Saudyjska 2:0

Argentyna - Meksyk 2:0

POLSKA - Argentyna 0:2

Arabia Saudyjska - Meksyk 1:2



1. Argentyna 6 5-2 2 0 1

2. POLSKA 4 2-2 1 1 1

3. Meksyk 4 2-3 1 1 1

4. Arabia Saudyjska 34 3-5 1 0 2



Grupa D



Dania - Tunezja 0:0

Francja - Australia 4:1

Tunezja - Australia 0:1

Francja - Dania 2:1`

Tunezja - Francja 1:0

Australia - Dania 1:0



1. Francja 6 6-3 2 0 1

2. Australia 6 3-4 2 0 1

3. Tunezja 4 1-1 1 1 1

4. Dania 1 1-3 0 1 2



Grupa E



Niemcy - Japonia 1:2

Hiszpania - Kostaryka 7:0

Japonia - Kostaryka 0:1

Hiszpania - Niemcy 1:1

Japonia - Hiszpania 2:1

Kostaryka - Niemcy 2:4



1. Japonia 6 4-3 2 0 1

2. Hiszpania 4 9-3 1 1 1

3. Niemcy 4 6-5 1 1 1

4. Kostaryka 3 3-11 1 0 2



Grupa F



Maroko - Chorwacja 0:0

Belgia - Kanada 1:0

Belgia - Maroko 0:2

Chorwacja - Kanada 4:1

Chorwacja - Belgia 0:0

Kanada - Maroko 1:2



1. Maroko 7 4-1 2 1 0

2. Chorwacja 5 4-1 1 2 0

3. Belgia 4 1-2 1 1 1

4. Kanada 0 2-7 0 0 3



Grupa G



Szwajcaria - Kamerun 1:0

Brazylia - Serbia 2:0

Kamerun - Serbia 3:3

Brazylia - Szwajcaria 1:0

Kamerun - Brazylia 1:0

Serbia - Szwajcaria 2:3



1. Brazylia 6 3-1 2 0 1

2. Szwajcaria 6 4-3 2 0 1

3. Kamerun 4 4-4 1 1 1

4. Serbia 1 5-8 0 1 2



Grupa H



Urugwaj - Korea Południowa 0:0

Portugalia - Ghana 3:2

Korea Południowa - Ghana 2:3

Portugalia - Urugwaj 2:0

Korea Południowa - Portugalia 2:1

Ghana - Urugwaj 0:2



1. Portugalia 6 6-4 2 0 1

2. Korea Południowa 4 4-4 1 1 1

3. Urugwaj 4 2-2 1 1 1

4. Ghana 3 5-7 1 0 2



1/8 finału



Holandia - USA 3:1

Argentyna - Australia 2:1

Francja - POLSKA mecz zakończył się po oddaniu gazety do druku

Anglia - Senegal mecz zakończył się po oddaniu gazety do druku

Japonia - Chorwacja pon. g. 16

Brazylia - Korea Południowa pon. g. 20

Maroko - Hiszpania wt. g. 16

Portugalia - Szwajcaria wt. g. 20



1/4 finału



Japonia/Chorwacja - Brazylia/Korea 9.12 g. 16

Holandia - Argentyna 9.12 g. 20

Maroko/Hiszpania - Portugalia/Szwajcaria 10.12 g. 16

Anglia/Senegal - Francja/POLSKA 10.12 g. 20



1/2 finału

Holandia/Argentyna - Japonia/Chorwacja/Brazylia/Korea 13.12 g. 20

Anglia/Senegal/Francja/POLSKA - Maroko/Hiszpania/Portugalia/Szwajcaria 14.12 g.20



Mecz o III miejsce



17.12 g. 16

Finał



18.12 g. 16