Piłka nożna. Kamil Grosicki piłkarzem sezonu!

Kamil Grosicki porusza się po boisku z wielką swobodą... Fot. Ryszard PAKIESER

Skrzydłowy Pogoni Szczecin Kamil Grosicki został wybrany piłkarzem sezonu 2022/2023 PKO BP Ekstraklasy, a swoją nagrodę odebrał na uroczystej Gali Ekstraklasy w Warszawie.

Grosik w sezonie 2022/23 PKO BP Ekstraklasy rozegrał 34 mecze, strzelając 13 goli i 8 razy asystując przy trafieniach kolegów. Pomimo że nie jest nominalnym napastnikiem, zajął bardzo wysokie, III miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców naszej ligi i okazał się najskuteczniej strzelającym Polakiem. To pierwszy piłkarz Pogoni Szczecin, który wywalczył nagrodę piłkarza sezonu.

- Jestem niezmiernie dumny, że mogę odebrać tę nagrodę - powiedział Kamil Grosicki. - To dla mnie wielkie wyróżnienie. Rok temu również byłem na tej gali i znalazłem się wśród nominowanych. Wtedy wszystkie nagrody zgarnął Ivi Lopez, a ja sobie powiedziałem, że muszę tu wrócić za rok i jakąś nagrodę odebrać. To nagroda, która jest przyznawana przez kolegów z boiska. Jestem im za nią bardzo wdzięczny. Dziękuję moim kolegom z Pogoni Szczecin, bez których tego wyróżnienia by nie było. Trenerom, z którymi pracuję i pracowałem, całemu sztabowi szkoleniowemu. A przede wszystkim mojej żonie Dominice, córce Mai, synowi Marcelowi oraz rodzicom i całej rodzinie. To nagroda za całą pracę, którą wykonuję. Cieszę się, że lata lecą, a ja nadal jestem w formie.

A oto komplet wyróżnień, jakie przyznano podczas Gali Ekstraklasy:

Piłkarz sezonu: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin).

Trener sezonu: Marek Papszun (Raków Częstochowa).

Bramkarz sezonu: Vladan Kovačević (Raków Częstochowa).

Obrońca sezonu: Fran Tudor (Raków Częstochowa).

Pomocnik sezonu: Josué (Legia Warszawa).

Napastnik sezonu: Marc Gual (Jagiellonia Białystok).

Gol sezonu: Fabian Piasecki (dla Rakowa Częstochowa w wygranym 3:0 meczu 10. kolejki z Radomiakiem Radom)

Młodzieżowiec sezonu: Ariel Mosór (Piast Gliwice).

Turbokozak sezonu: Patryk Dziczek (Piast Gliwice).

Numer sezonu: Vladan Kovačević (Raków Częstochowa).

(oprac. mij)