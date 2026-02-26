Piłka nożna. Kadra zamiast Ekstraligi

Spotkanie Ekstraligi piłkarek nożnych pomiędzy Pogonią Szczecin i AP Orlenem Gdańsk zostało przeniesione z niedzieli 1 marca na środę 25 marca (godz. 17). Powodem są powołania zawodniczek obydwu drużyn do kadr narodowych na zbliżające się mecze międzypaństwowe.

Z Pogoni do seniorskich reprezentacji powołane zostały: Natalia Radkiewicz (Polska), Anastasija Poluhovica (Łotwa) i Stamatia Ntarzanou (Grecja). Ponadto w kadrze do lat 19 znalazła się Lena Świrska, a do reprezentacji 17-latek trafiły: Oliwia Grewling, Blanka Zając oraz Wiktoria Zgrzeba.

Przełożonych zostało większość spotkań 13. kolejki, co świadczy o „profesjonalizmie” osób układających terminarz, o czym pisaliśmy też przy okazji inauguracyjnej kolejki przed tygodniem... (mij)

