Piłka nożna. Kadra na Ukrainę i Nigerię. Piotrowski powołany

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na mecze towarzyskie z Ukrainą (31 maja o godz. 17.30 we Wrocław) i Nigerią (3 czerwca o godz. 20.45 w Warszawie), a znalazł się w niej były Portowiec Jakub Piotrowski.



Bramkarze: Marcin Bułka (Neom SC, Arabia Saudyjska), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg, Niemcy), Mateusz Kochalski (Qarabaq Agdam, Azerbejdżan).



Obrońcy: Jan Bednarek, Jakub Kiwior (obaj FC Porto, Portugalia), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki, Grecja), Kacper Potulski (1.FSV Mainz 05, Niemcy), Arkadiusz Pyrka (FC Sankt Pauli, Niemcy), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok), Oskar Wójcik (Cracovia Kraków).



Pomocnicy: Jakub Kamiński (1.FC Koeln, Niemcy), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK, Turcja), Oskar Pietuszewski (FC Porto, Portugalia), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio, Włochy), Filip Rózga (SK Sturm Graz, Austria), Michał Skóraś (KAA Gent, Belgia), Bartosz Slisz (Brondby Kopenhaga, Dania), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC, Francja), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo, Włochy), Piotr Zieliński (Inter Mediolan, Włochy).



Napastnicy: Karol Czubak (Motor Lublin), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny, Grecja), Mateusz Żukowski (1.FC Magdeburg, Niemcy). (mij)

