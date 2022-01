Piłka nożna. Kacper Kozłowski oficjalnie w Brighton & Hove Albion

Kacper Kozłowski oficjalnie przenosi się z Pogoni Szczecin do Brighton & Hove Albion F.C. Transfer reprezentanta Polski do Anglii będzie rekordowym w historii Pogoni i prawdopodobnie jednym z najwyższych przeprowadzonych w ekstraklasie.

- Obowiązuje nas tajemnica handlowa. Chcieliśmy natomiast móc uchylić kibicom choć rąbka tej tajemnicy. Uzgodniliśmy z Brighton, że taka forma przekazania informacji nie narusza niczyich interesów. Zawsze przy tematyce transferowej pojawiają się medialne przecieki dotyczące kwoty transferowej. Raz są one bardziej zbliżone do prawdy, innym razem nie. Tym krokiem chcieliśmy uciąć pewne spekulacje i dać obraz tego, jakiej skali jest to transfer. Ośmiocyfrowa kwota w Euro to oczywiście dalej bardzo szerokie widełki, ale myślę, że zdecydowana większość kibiców właściwie odczyta ten przekaz - mówi w wywiadzie dla oficjalnej strony klubowej prezes Pogoni Jarosław Mroczek.

W medialnych spekulacjach pojawiał się kwota transferu na poziomie 8 mln funtów. Jeśli zgodnie ze słowami prezes Mroczka miała to być kwota ośmiocyfrowa w euro, to znaczyłoby, że Pogoń na sprzedaży Kozłowskiego zarobi minimum 10 mln euro. Najgłośniejszym transferem z ekstraklasy było dotychczas przejście Jakuba Modera z Lecha do...Brighton & Hove Albion. Przed rokiem Lech na sprzedaży pomocnika zarobił 11 mln euro. Pieniądze ze sprzedaży Kacpra Kozłowskiego spływać będą do Pogoni przez trzy lata.

Welcome to the Albion, Kacper! 🇵🇱 pic.twitter.com/YOHfpvwsBf — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 5, 2022

- To właściwie obecnie już standardowe rozwiązanie. Bardzo rzadko zdarza się, że klub kupujący jest gotowy na zapłatę całej sumy transferowej w jednej transzy. Pewnie wpływ na to ma również trwająca pandemia, przez którą rynek transferowy stał się nieco uboższy. Widzimy to również po naszych negocjacjach. Gdy stało się jasne, że w tym okienku dojdzie do transferu Kacpra, który podjął decyzję wraz z rodzicami, prowadziliśmy negocjacje z kilkoma klubami. Tylko kluby z Premier League, a właściwie najbardziej zdeterminowane Brighton, były zdolne zaoferować satysfakcjonującą nasz klub kwotę. Według naszej wiedzy, a jej źródła mamy bardzo dobre, wiemy że jest to rekordowa suma za piłkarza odchodzącego z naszej ligi. Dzięki pieniądzom z tego transferu będziemy mogli dalej rozwijać klub i podnosić jego wartość sportową. O tym sposobie działania mówiłem zresztą niedawno, w wywiadzie podsumowującym rok. Wracając do płatności w ratach: dla nas to nie jest żaden problem, nie zależało nam na jednorazowym, wielomilionowym zastrzyku. Płatność rozłożona na 3 lata pozwoli nam zwiększyć płynność finansową klubu, nasze możliwości działania w wielu obszarach oraz dalej rozwijać Pogoń Szczecin - dodaje prezes Pogoni.

Albion are delighted to confirm the signing of 18-year-old Polish international, Kacper Kozlowski from Ekstraklasa side Pogon Szczecin. ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 5, 2022

18-letni Kacper Kozłowski trafił do Akademii Pogoni Szczecin w 2016 roku z Bałtyku Koszalin. Już w wieku 15 lat debiutował w III-ligowych rezerwach Dumy Pomorza. Jeszcze przed 16. urodzinami po raz pierwszy zagrał w PKO BP Ekstraklasie, stając się najmłodszym debiutantem w lidze w XXI wieku oraz najmłodszym debiutantem w historii Pogoni. Miał wówczas 15 lat, 7 miesięcy i 3 dni. W marcu 2021 roku zagrał po raz pierwszy w reprezentacji Polski. Został wówczas drugim najmłodszym debiutantem w historii kadry narodowej. Trzy miesiące później wystąpił z kolei w meczu finałów Mistrzostw Europy, stając się najmłodszym piłkarzem w historii tej imprezy. Dotąd zanotował 6 występów w reprezentacji Polski. W Pogoni zagrał w 40 meczach w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których strzelił 4 gole. Wystąpił też w dwóch spotkaniach UEFA Europa Conference League i jednym Pucharu Polski.

(woj)