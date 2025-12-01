Piłka nożna. Juniorki Pogoni najlepsze

Triumfatorki pucharowej rywalizacji. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W Goleniowie, z udziałem 7 zespołów, w dwóch halach sportowych, rozegrano turniej Pucharu Polski Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w futsalu kobiet, a w decydującym wielkim finale juniorki Pogoni Szczecin pokonały drużynę Szczecińskiej Akademii Futsalu 2:1 (1:1). Młode zawodniczki z Twardowskiego tym samym sięgnęły po lokalne trofeum i uzyskały prawo gry w rozgrywkach centralnych.

- Bardzo dobrze wykonałyśmy swoje zadanie i jestem zadowolona z postawy drużyny - mówiła po turnieju Blanka Skręta, zawodniczka Pogoni. - Gra na hali jest dużo bardziej intensywna i wymaga bardzo dobrej techniki, więc to dla nas ciekawa odmiana futbolu.

W półfinałach pucharowej imprezy odpadły Energetyk Junior Gryfino oraz Victoria SP2 Sianów. Po fazie grupowej rywalizację zakończyły: Wielim Szczecinek, LFA Szczecin U18 oraz MUKS Namyślin.

- Jako jedyne województwo w kraju mieliśmy w turnieju finałowym aż 7 zespołów - chwali Maciej Mateńko, prezes ZZPN. - Mecz finałowy dostarczył mnóstwo emocji. Gratulujemy wszystkim zespołom, które wzięły udział w imprezie!

(mij)

