Piłka nożna. Jeziorak roztrwonił przewagę

W piłkarskiej IV lidze padło w ten weekend bardzo dużo goli, a Vineta Wolin na wyjeździe rozgromiła Rasel Dygowo aż 7:0. W meczu spadkowiczów z III ligi w Policach Chemik uległ Flocie Świnoujście 3:4. My zaś wybraliśmy się na Osiedle Kasztanowe, gdzie także nie zabrakło goli.

Jeziorak Załom - Zefir Wyszewo 3:3 (0:0); 1:0 Bednarek (52), 2:0 Bednarek (60), 3:0 Bednarek (70), 3:1 Martofel (88), 3:2 Szaflarski (90), 3:3 Szocik (90+3).

W pierwszej połowie niewiele się działo ciekawego. Obydwie strony stwarzały sobie okazje, ale były to głównie uderzenia z dystansu. W Jezioraku strzelali Chlibyk i Blatkiewicz. Najlepszą sytuację miał jednak Kochanowski, który próbował lobować wychodzącego bramkarza Zefiru, ale nieznacznie się pomylił.

Druga odsłona zaczęła się od bramki dla Jezioraka. W 52 minucie Chlibyk wypuścił na wolną pozycję Bednarka, a ten uderzając piłkę po tzw. długim rogu otworzył wynik meczu. W 60 minucie zrobiło się już 2:0. Ponownie Bednarek, tym razem głową umieścił piłkę w siatce. W tej sytuacji nie popisał się bramkarz gości, który miał już piłkę na rękach i ją wypuścił. W 70 minucie było już 3:0. Klasycznego Hat-tricka zanotował Bednarek, który strzałem głową podwyższył rezultat.

Wydawało się, że mecz jest zakończony. Jeziorak stwarzał sobie kolejne okazje i już dopisywał trzy punkty w tabeli. Sytuacja się jednak odwróciła. Najpierw po rzucie wolnym bramkę dla zespołu gości strzelił Martofel. Była to 88 minuta meczu. Drugi gol to strzał Szaflarskiego z bliskiej odległości, przy biernej postawie obrony Jezioraka. Wyrównanie padło w doliczonym czasie gry i ostatniej akcji meczu. Bramkarz Jezioraka wybijał piłkę z pola karnego, spadła ona pod nogi zawodnika Zefiru. Ten podjął próbę lobowania, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki, a nadbiegający Szocik umieścił ją w bramce.

Jeziorak prowadząc do 88 minuty 3:0, na własne życzenie stracił w sobotę dwa punkty. Z Wieżą Postomino pokazał on charakter i wygrał w końcówce. W sobotę to rywale udowodnili, że warto grać do końca. ©℗

(PR)