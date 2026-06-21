Piłka nożna. Jeziorak i FASE na szóstkę w Klasie Okręgowej

W Załomiu szczeciński Jeziorak rozgromił rezerwy Floty. Fot. Sławomir JANICKI

Zakończyły się rozgrywki w piłkarskiej Klasie Okręgowej, a w poszczególnych grupach awans wywalczyli: MKS Kotwica Kołobrzeg, Arkonia Szczecin, GKS Manowo i Pogoń Barlinek. Goryczy degradacji zaznali: Mewa Resko, Ina II Goleniów, GKS Kołbaskowo-Przecław, Orzeł Trzcińsko Zdrój, Unia Sieciemin, Spójnia Świdwin i Lech Czaplinek, a w barażach o utrzymanie walczyć jeszcze będą: Orzeł Łoźnica, Rurzyca Nawodna, Passat Bukowo Morskie i Sarmata Dobra.

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W Grupie 2, czyli „szczecińskiej", w meczu rozegranym awansem Hutnik Szczecin pokonał u siebie GKS Kołbacz 2:1. Do przerwy goście prowadzili po trafieniu Szymona Górskiego, ale w drugiej połowie na boisko wszedł Adrian Gościło i zapewnił gospodarzom zwycięstwo. Przy pierwszym golu Gościło uprzedził bramkarza gości i strzałem głową doprowadził do wyrównania, a w doliczonym czasie gry z bliska umieścił piłkę w siatce. Mecz był bardzo zacięty, a oba zespoły trafiły jeszcze w poprzeczkę.

Na boisku przy ul. Portowej Akademia Piłkarska Kasta Żaki Szczecin przegrała z Osadnikiem Myślibórz 1:2. Dla gości trafili: Alex Maleczewski i Michał Telicki, zaś dla gospodarzy bramkę zdobył Filip Mularczyk.

Stal Szczecin przegrała na wyjeździe z Morzyckiem Moryń 3:4. Szczecinianie prowadzili 1:0, ale gospodarze wyrównali po kontrowersyjnym rzucie karnym. Chwilę wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w polu karnym Morynian. Goście gonili wynik, gdyż przegrywali 1:3 i 2:4, ale nie zdołali zremisować. Bramki dla Stali zdobyli: Konrad Czechowicz, Miłosz Malczewski, a jedno trafienie było samobójcze. Dla gospodarzy gole strzelili: Filip Pulka (2), Robert Linkiewicz i Kacper Stańczyk.

- Rywale bardzo dobrze wykorzystali nasze braki w obronie - powiedział po meczu Adam Bogacz, trener Stali. - Zawodnicy Morzycka posiadają bardzo duża siłę ognia, co właśnie udowodnili. Bardzo niewiele zabrakło nam do remisu.

W Grupie 1 Jeziorak Załom wygrał na własnym boisku z drugim zespołem Floty Świnoujście 6:0, a golami podzielili się: Jacek Chodorowski (2), Damian Krawczyk, Maksymilian Johannsenn, Mateusz Giec i Mikołaj Szymanowski.

- W pierwszej połowie mecz był dość wyrównany i prowadziliśmy tylko jedną bramką - powiedział po spotkaniu Michał Kowalczyk, trener Jezioraka. - Na początku drugiej połowy szybko zdobyliśmy drugą bramkę i Flota się odkryła. Złapaliśmy luz i po kontratakach strzelaliśmy kolejne bramki, odnosząc w pełni zasłużone zwycięstwo.

Na boisku przy ul. Kresowej FASE Szczecin pokonało GKS Kołbaskowo-Przecław 6:0, a gole zdobyli: Antoni Grieger (2), Maciej Rzońca (2), Bartosz Szemis i Aleksander Gogarowski.

©℗ (PR)

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