Piłka nożna. Jest szansa na modernizację boiska na Skolwinie - Świt liczy na radnych

Czy tak będzie już niedługo wyglądał stadion na Skolwinie? Wizualizacja: Biuro Architektoniczne MD Polska

Sporo jest ostatnio perturbacji ze stadionem na Skolwinie, gdzie swoje mecze rozgrywają piłkarze II-ligowego szczecińskiego Świtu, bo obiekt obecnie nie spełnia ligowych standardów, a licencję Polski Związek Piłki Nożnej przyznał jedynie warunkowo. Była koncepcja budowy nowego stadionu, która upadła, ale teraz pojawiła się koncepcja modernizacji obiektu, po której można by się starać nawet o I-ligową licencję.

W poniedziałek odbyło się spotkanie delegatów Świtu z zastępcą prezydenta Szczecina Marcinem Biskupskim, na którym byli też przedstawiciele zarządzającego obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji oraz spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, a podczas konstruktywnej dyskusji wypracowano nową koncepcję zamienną dla przebudowy Obiektu Sportowego „Skolwin”, która zakłada budowę przy ul. Stołczyńskiej podobnego budynku szatniowo-socjalnego jaki powstaje obecnie na obiekcie szczecińskiej Arkonii. Co najbardziej istotne, koszty inwestycji - bazując na dotychczasowych ofertach wykonawców - powinny się zamknąć w kwocie 15 mln złotych.

- Projekt zyskał już wstępną telefoniczną aprobatę Komisji Infrastrukturalnej PZPN, więc mielibyśmy rozwiązany problem z licencją nawet po awansie do I ligi - powiedział dyrektor Świtu Szymon Kufel. - Nie ma tutaj żadnych przysłowiowych fajerwerków, ale obiekt spełniał będzie praktycznie wszystkie niezbędne kryteria licencyjne i potrzeby klubu, a dodatkowo dokumentacja projektowa jest już gotowa, a potrzebna jest tylko jej adaptacja na potrzeby projektu przy Stołczyńskiej. Gotowe są też parkingi i zagospodarowanie terenu, zgodne z wymogami formalnymi, które wcześniej przygotowała pracownia MD Polska, gdy staraliśmy się o pozwolenia na budowę dla spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Cieszę się, że udało się wypracować daleko idący kompromis, który pozwala częściowo skorzystać także z wcześniejszej dokumentacji projektowej, dlatego bardzo liczymy, że szczecińscy radni wyrażą poparcie dla przebudowy w zaproponowanym kształcie i uda się doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. (mij)

