Piłka nożna. Jacek Gmoch o rządzących światową piłką: FIFA jest do wynajęcia

Fot. FB/Jacek Gmoch

Piłkarskie mistrzostwa świata przykuwają uwagę kibiców na całym świecie, nawet tych mniej na co dzień interesujących się piłką. Nowością jest to, że po raz pierwszy bierze w nich udział 48 drużyn, jak również to, że gospodarzem są aż trzy kraje. Imprezę odbywającą się w USA, Kanadzie i Meksyku z uwagą śledzi trener Jacek Gmoch, były selekcjoner reprezentacji Polski, prowadzący ją podczas mundialu w 1978 roku. W rozmowie z „Kurierem Szczecińskim” legendarny trener odniósł się do zmian, dokonujących się w mistrzostwach rozgrywanych pod egidą FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej).

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– Podoba się panu formuła mundialu z udziałem 48 drużyn?

– Czy są jakieś kryteria do porównywania finałów mistrzostw świata z okresu lat 70., z późniejszymi i obecnymi? Przypomnę, że do 1978 roku finały odbywały się z udziałem 16 drużyn, później z 24 drużynami aż doszło do 48 zespołów. Waga wcześniejszych mundiali i stopień trudności nie były takie same jak obecnych, ale na to jakoś nikt nie zwraca uwagi. Okej, nie będę już dalej wspominał, ale o wiele trudniej było zakwalifikować się do tamtych finałów, a co dopiero odnieść w nich sukces. To taka jedna moja uwaga, ale nie jedyna.

– Jaka jest następna?

– Może właśnie biznesowo-polityczne wpływy i ten czas, w którym żyjemy, spowodowały, że mistrzostwa są takie, a nie inne. Wydaje mi się, że w ogóle nie przypominają tych mistrzostw, które miały pod każdym względem wpływ na rozwój piłki, szczególnie strategicznym i taktycznym, i były wyznacznikiem nowych trendów. Mam na myśli taktykę „man to man” po treningu interwałowym, który jako pierwsi zastosowali Niemcy. Później był futbol totalny Holendrów. Wszystkie zmiany taktyczne są często bardzo prozaiczne, a stały się w historii ogromnym wydarzeniem i popchnięciem piłki o krok dalej. Nawet gra w popularnego „dziadka” stanowi podwalinę do postępu strategii piłkarskiej od lat 60. ubiegłego wieku aż do dziś. Pytam, czy mistrzostwa świata w ostatnich dekadach dawały coś nowego.

– Na pewno zwiększoną liczbę uczestników i coraz większą komercję tej imprezy.

– FIFA była przede wszystkim instytucją, w której bardzo widoczne były wpływy narodowe i polityczne. Można dać przykłady, że była wynajmowana na potrzeby biznesowe, ale przede wszystkim różnych systemów politycznych.

– Szczególnie chyba za kadencji Gianniego Infantino?

– Nie tylko. Proszę pamiętać, że już w 1978 roku mistrzostwa zostały przyznane Argentynie, żeby ocieplić wizerunek prezydenta i dyktatora Jorge Videli i junty wojskowej. W 2018 roku gospodarzem była Rosja, rządzona przez Putina. Cztery lata później mundial dostali mający ogromne wpływy finansowe Katarczycy, dla którego specjalnie został zmieniony termin mistrzostw na okres zimowy. Czy ja nie mam racji, jeśli powiem, może trochę obrazoburczo, że FIFA stała się instytucją, w której politycy „kupowali” organizację finałów, jeśli mieli takie potrzeby? FIFA była do wynajęcia, a teraz jeszcze organizację mistrzostw otrzymały trzy kraje, co jest degrengoladą.

– Czemu tak się dzieje?

– Gdyż do piłki wszedł biznes i polityka. Czyli sama idea tych rozgrywek, w sensie wpływu na rozwój piłki nożnej, nowe tendencje poszły na bok. W przeszłości obserwowaliśmy przełomowe rzeczy, począwszy od 1958 roku i systemu 4-2-4 wprowadzonego przez trenera Feolę i jego techniczny futbol, który podbił świat. Sposób gry, który preferowała wówczas Brazylia, czyli opierający się na wybitnych zawodnikach i ich technice, do dzisiaj święci triumfy. Obecnie technika jest najważniejszym elementem oceny piłkarza. Jest wdrażana dzieciom w akademiach piłkarskich od szóstego roku życia.

– Czy dzięki mistrzostwom piłka nożna podbije i stanie się bardziej popularna w USA?

– Co by nie mówić, piłka nie podbiła Stanów Zjednoczonych, bo tam dominującymi dyscyplinami są koszykówka, futbol amerykański, baseball czy hokej. W przeszłości byłem w USA i analizowałem to, pisałem również do „Piłki Nożnej”. W Stanach absolutnie dominującą rzeczą jest biznes, czyli reklama, czyli przerwy w trakcie meczów. W dyscyplinach, które wymieniłem, od samego początku w zasadach i regulaminie były ujęte przerwy, stąd ich popularność w USA. Dla mnie konkluzja jest następująca: Piłka nożna w tej chwili nie przypomina nic, ani nie ma takich celów, które były w latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Doszło do tego, że piłka została zawojowana komercją i polityką.

– Wróćmy do spraw stricte sportowych. Co będzie decydowało o wynikach przy tak dużej liczbie zespołów i co za tym idzie, długim i ciężkim turnieju?

– Proszę pana, sztuczna inteligencja będzie decydowała i to w każdym względzie. Po prostu normalny człowiek nie jest w stanie objąć wszystkich detali, które są w obecnej piłce. Tylko sztuczna inteligencja może to ogarnąć i poprzez szczegółowe analizy i odpowiednie programy pomóc trenerom. Przykładowo, jak pan może poznać poziom energetyczny zawodników, jeśli nie zastosuje się takiego aparatu czy narzędzia, które rejestruje poziom energii na boisku każdego zawodnika? Wtedy sztuczna inteligencja daje to, że wybiera absolutnie obiektywnie i trener robi zmiany na boisku najlepiej jak można i w odpowiednim czasie.

– Kraje europejskie przegrywały mistrzostwa świata rozgrywane w obu Amerykach, poza jednym wyjątkiem, gdy w 2014 roku w Brazylii wygrali Niemcy. Czy drużyny z Ameryki Południowej mają większe szanse?

– To już nie jest aktualne. Przecież większość tych zawodników gra w europejskich klubach. Przecież my ich wszystkich znamy, a tym bardziej trenerzy reprezentacji europejskich.

– Bardziej miałem na myśli to, czy klimat, w jakich rozgrywane są mistrzostwa, będzie sprzyjał drużynom z Ameryki.

– Przecież po to pojechałem z reprezentacją do Argentyny przed mistrzostwa świata w 1978 roku, żeby właśnie te rzeczy wyeliminować. To są za małe rzeczy, ale one mogą mieć wpływ na wyniki. Dlatego tak dużo elementów informacyjnych jest ważnych w tych mistrzostwach, że potrzebny jest chyba komputer kwantowy, żeby wyciągnąć z tego logiczne wnioski, które się potwierdzą w praktyce.

– Jak pan oceni pierwszy tydzień mistrzostw, co zaskoczyło w nich najbardziej?

– Dobre występy reprezentacji Maroka i Egiptu można było przewidzieć, ale remis Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią (0:0 – red.), to jest dopiero numer. Takich niespodziewanych wyników będzie jeszcze więcej. Inna sprawa, że łatwiej znaleźć i wyselekcjonować piłkarzy, którzy mają świetną wytrzymałość. Drużynie z takimi piłkarzami łatwiej jest przeszkadzać rywalom niż coś stworzyć. No i jesteśmy chyba w takim momencie, a szczególnie teraz przy tych 48. drużynach, że ci najlepsi piłkarze, zmęczeni po sezonie nie są w stanie powtórzyć swojej najlepszej gry. Nie mieli czasu na regenerację. Myślę, że to może być znaczące i ciężko prorokować, kto będzie najlepszy w tych mistrzostwach.

– Dziękuję za rozmowę. ©℗

Rozmawiał Jerzy CHWAŁEK

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