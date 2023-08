Piłka nożna. Iskierka z pierwszym zwycięstwem

W drugiej kolejce piłkarskiej kolejkę IV ligi ciekawie było w Policach, gdzie Iskierka Mirand Szczecin wygrała z miejscowym Chemikiem, a w końcówce spotkania na boisku zrobiło się gorąco...

CHEMIK Police - ISKIERKA MIRAND Szczecin 1:2 (0:1); 0:1 Michał Kochanowski (19), 0:2 Jakub Pożyczka (63), 1:2 Dominik Lis (74).

W 11. minucie Chemik mógł objąć prowadzenie, ale strzał jednego z zawodników wylądował na poprzeczce. W 18. minucie goście odpowiedzieli uderzeniem z dystansu, a chwilę później zdobyli pierwszą bramkę. Akcję na środku boiska zainicjował Pożyczka, który podał piłkę do Damiana Michułki, a ten przytomnym podaniem uruchomił Kochanowskiego, który znalazł się w sytuacji sam na sam i pewnie uderzył obok interweniującego bramkarza. W 25. minucie gospodarze powinni wyrównać, ale strzał z odległości dwóch metrów poleciał nad bramką. W 43. minucie zawodnik Chemika znalazł się z piłką w polu karnym, ale zamiast uderzyć na bramkę, to nieczysto trafił w piłkę.

Po przerwie mocniej do przodu ruszyli policzanie, ale dobrze w bramce Iskierki spisywał się doświadczony Marek Ufnal. Goście często faulowali i skutecznie wybijali gospodarzy z rytmu, a w 63. minucie przeprowadzili kontrę, która zakończyła się drugim golem. Całą akcję rozpoczął Kochanowski, a piękną asystą popisał się Dominik Grochowski, który dośrodkował piłkę do Pożyczki, a ten strzałem głową na tzw. długim słupku, pokonał bramkarza miejscowych. W 74. minucie gospodarze zdobyli bramkę kontaktową. Faulowany w polu karnym przez Ufnala był Karol Zarembski, a pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Lis. W 76. minucie gospodarze domagali się rzutu karnego, gdy upadający na murawę zawodnik Iskierki - zagrał piłkę ręką. Najbardziej protestował trener Chemika - Mariusz Szmit, który za uwagi w stronę arbitra otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Policzanie dążyli do zdobycia bramki wyrównującej, ale Ufnal nie dał się już pokonać i trzy punkty pojechały do Szczecina.

W innych spotkaniach Polski Cukier Kluczevia Stargard rozgromiła u siebie beniaminka Darłovię Darłovo 6:1 po bramkach: Kamila Bartoszyńskiego (2), Fabiana Pacha, Patryka Baranowskiego, Ewgenija Sawostjanowa i Jakuba Kuzio. MKP Szczecinek pokonał u siebie Odrę Chojna 3:0, a gole zdobywali: Mateusz Górny (2) i Łukasz Jurjewicz. Zespoły z Koszalina wygrały swoje spotkania. Bałtyk pokonał u siebie Wybrzeże Rewalskie Rewal 3:0. Goście od 58. minuty grali w dziesiątkę, a sześć minut później nie wykorzystali rzutu karnego. Bramki dla gospodarzy zdobyli: Sebastian Ginter (2) i Miłosz Stępnik. W Postominie Gwardia strzeliła dziewięć bramek i wygrała z miejscową Wieżą 9:0. Golami podzieli się: Adrian Cybula (2), Cezary Zalewski (2), Sebastian Milanowski, Michał Czarny, Rafał Maćkowski, Mateusz Piotrowski, a jedno trafienie było samobójcze. ©℗

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI