Piłka nożna. III-ligowy lider powiększa przewagę

Od pierwsych minut derbowego pojedynku na Skolwinie liderujący Świt ostro zaatakował... Fot. Krzysztof CICHOMSKI

W piłkarskiej III lidze szczeciński Świt dzięki wysokiemu zwycięstwu w zachodniopomorskich derbach i wykorzystaniu potknięcia Vinety Wolin, powiększył prowadzenie nad grupą pościgową i po raz kolejny z coraz większą determinacją walczy o II-ligowy awans, a wierzą w sukces kibice z ulicy Stołczyńskiej, wywieszając od jakiegoś czasu regularnie transparent: „Na Skolwinie życie płynie, II liga nas nie minie!".

ŚWIT Skolwin - BŁĘKITNI Stargard 3:0 (2:0); 1:0 Dominik Siwiński (14), 2:0 Jędrzej Kujawa (19), 3:0 Gracjan Goździk (90+3).

Derbowy pojedynek zakończył się identycznym rezultatem jak przed rokiem, a szczecinianie już na samym początku meczu mogli objąć prowadzenie po akcji Szymona Kapelusza. Na pierwszego gola musieli jednak czekać blisko kwadrans, gdy strzałem z bliska stargardzkiego bramkarza pokonał Siwiński. Pięć minut później po składnej zespołowej akcji rezultat podwyższył Kujawa. Później mecz się nieco wyrównał, a najgroźniejsze akcje były dopiero w doliczonym czasie gry; najpierw Świt nie wykorzystał kontrataku trzech na jednego, ale chwilę później Goździk strzelił trzeciego gola, ustalając końcowy wynik. Miejscowi piłkarze zrobili więc świetny prezent byłemu zawodnikowi, a obecnie dyrektorowi sportowemu Świtu Szymonowi Kuflowi, który w dniu meczu obchodził jednocześnie urodziny i imieniny.

ELANA Toruń - POGOŃ II Szczecin 1:0 (1:0); 1:0 Kacper Knera (9).

Torunianie szybko objęli prowadzenie po rzucie rożnym, a później mecz był wyrównany i obie drużyny miały nieco podbramkowych sytuacji, ale znacznie lepsze były te w wykonaniu portowców, bo m.in. Antoni Klukowski trafił w słupek. Tym razem ekstraklasowe wzmocnienia szczecinian były dość śladowe.

- Spotkanie uważam za wyrównane, mieliśmy dobre okazje do wyrównania, a Elana choć też próbowała atakować, to nie stworzyła sobie oprócz zdobytego gola, drugiej tak zwanej stuprocentowej pozycji strzeleckiej - powiedział trener Pogoni II Paweł Cretti. - Uważam też, że należały się nam dwa rzuty karne, a już przy jednym to sprawa moim zdaniem była ewidentna...

SOKÓŁ Kleczew - VINETA Wolin 2:1 (2:1); 1:0 Mateusz Wzięch (1), 1:1 Szymon Kurczak (15), 2:1 Michał Grobelny (16).

Mecz w Kleczewie rozstrzygnął się praktycznie już w pierwszym kwadransie. Sokół objął prowadzenie już w pierwszej akcji po strzale Wzięcha i rykoszecie. Wyrównał Kurczak po strzale z rzutu wolnego z ponad dwudziestu metrów, ale chwilę później gospodarze odzyskali prowadzenie po składnej akcji i wypuszczeniu w tzw. uliczkę Grobelnego, który zakończył zdarzenie celnym strzałem. Wolinianie próbowali odrabiać straty, a ich ataki jeszcze się wzmogły po przerwie. W 66. minucie w polu karnym Sokoła sfaulowany został junior Vinety Jeremiasz Hirniak, ale strzał jedenastki Jakuba Ostrowskiego obronił miejscowy bramkarz.

- Mieliśmy jeszcze kilka okazji, a pod bramką Sokoła nie raz dochodziło do zamieszania, ale ostatecznie przegraliśmy na własne życzenie... - podsumował prezes Vinety Przemysław Tomków.

FLOTA Świnoujście - UNIA Swarzędz 2:4 (2:1); 0:1 Eryk Marcinkowski (6), 1:1

Szymon Sarbinowski (43), 2:1 Damian Staniszewski (44), 2:2 Filip Soboń (57), 2:3 Krzysztof Biegański (66), 2:4 Dominik Chromiński (86).

Wyspiarze grają ostatnio seriami i po czterech kolejnych zwycięstwach, teraz przegrali drugi mecz z rzędu i to oba na własnym boisku. Goście objęli prowadzenie już na początku po rzucie rożnym, ale tuż przed przerwą gospodarze po dwóch składnych akcjach z nawiązką odrobili straty. Niecały kwadrans po przerwie Unia zdobywa wyrównującego gola i to ponownie po kornerze. Później w głównych rolach wystąpili dwaj byli zawodnicy Kotwicy Kołobrzeg, Biegański i Chromiński, którzy celnymi strzałami przypieczętowali zwycięstwo drużyny ze Swarzędza. ©℗

(mij)