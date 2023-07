Piłka nożna. III-ligowy beniaminek z czeską pomocą...

Beniaminek już trenuje na wyspie. Fot. MKS Flota

Piłkarze beniaminka piłkarskiej III ligi Floty Świnoujście rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu, a w sobotę rozegrali wewnętrzną grę kontrolną (na mecz nie dotarli sędziowie, więc z gwizdkiem pomagał przebywający na wczasach nad morzem arbiter z Czech), w której zabrakło m.in. Kamila Poźniaka, Michała Stasiaka i Grzegorza Tarasewicza, ale zawodnicy ci mają pozostać w klubie z wyspy Uznam.

Z gry we Flocie zrezygnował natomiast Dmytro Szewczuk, a Roman Dziuba w sparingach strzela gole dla Świtu Skolwin. Dawid Adamski prawdopodobnie wyjedzie na studia do USA, a z powodów zdrowotnych nie trenują Daniel Kusztan, Adam Wiejkuć i Krystian Peda, choć ten ostatni wkrótce powinien powrócić do zajęć. Klub stara się pozyskać co najmniej 8 nowych piłkarzy.

Wzmocniony został sztab szkoleniowy beniaminka, a trenerowi Marcinowi Adamskiemu w nowym sezonie pomagać będzie Damian Staniszewski, natomiast szkoleniem bramkarzy zajmie się Łukasz Gądek. Obaj jednak zapewniają, że będą w ciągłym treningu i... gotowi do gry. Trenerem przygotowania motorycznego pozostał Rafał Wiśniewski.

(mij)