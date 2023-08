Piłka nożna. III-ligowi portowcy rozgromili liderującą Pogoń

Fot. Ryszard PAKIESER

W środowej kolejce piłkarskiej III ligi doszło do sporej niespodzianki, bo rezerwy Pogoni Szczecin, które do tej pory miały na koncie same porażki, tym razem zwyciężyły po raz pierwszy i to bardzo pewnie bo aż 5:0, a mecz był wyjazdowy i to z liderem, Pogonią Nowe Skalmierzyce, mającą w dotychczasowym dorobku komplet zwycięstw!

Być może Pogoń II wygrała dlatego, że tym razem - gdy podopieczni Jensa Gustafssona przełożyli niedzielny mecz z Legią Warszawa - w wyjściowym składzie szczecinian było aż 5 zawodników z szerokiej ekstraklasowej kadry: Axel Holewiński, Stanisław Wawrzynowicz, Kacper Smoliński, Yadegar Rostami i Olaf Korczakowski. Skorzystała na tym Vineta Wolin, która choć przegrywała 0:1, ostatecznie pokonała Unię Solec Kujawski 2:1 i wyprzedziła skalmierzycką Pogoń, zostając samodzielnym liderem i jedyną drużyną z kompletem zwycięstw.

Pewną wygraną 3:0 na Skolwinie z Wikędem Luzino odniósł szczeciński Świt, choć kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce (za dwie żółte) otrzymanej w końcówce przez rezerwowego Jakuba Białczyka. Na początku spotkania było nerwowo i już w 9. minucie żółtą kartkę otrzymał trener gospodarzy Piotr Klepczarek. Cztery minuty później padł pierwszy gol, który zapisujemy Szymonowi Kapeluszowi, ale nie mamy pewności, czy nie było to samobójcze trafienie. To jednak mniej istotne, a istotniejszą sprawą jest zagadka, czy bramka powinna być uznana, bo chwilę wcześniej niż piłka znalazła się w siatce, Jędrzej Kujawa chyba sfaulował jednego z gości... Zwycięstwo Świtu jest jednak zasłużone, bo stworzył on sobie wiele sytuacji podbramkowych, a Wikęd odpowiedział praktycznie jednym groźnym strzałem.

Beniaminek Flota Świnoujście nie ma jeszcze gola (choć ma 1 punkt za bezbramkowy remis), a tym razem uległa w Bydgoszczy Zawiszy 0:2, zaś wynik ustalił grający wiosną w Kotwicy Kołobrzeg Jakub Bojas. Błękitni w Stargardzie pięć minut po przerwie przegrywali już 0:3 z Unią Swarzędz i stać ich było jedynie na honorowe trafienie w końcówce. Autor drugiego gola dla Unii przez trzy sezony występował w zachodniopomorskiej Kotwicy.

POGOŃ Nowe Skalmierzyce - POGOŃ II Szczecin 0:5 (0:3); 0:1 Dawid Kroczek (9), 0:2 Hubert Turski (15 karny), 0:3 Jędrzej Góral (38), 0:4 Amin Doustali (73 karny), 0:5 Antoni Klukowski (90).

ŚWIT Skolwin - WIKĘD Luzino 3:0 (2:0); 1:0 Szymon Kapelusz (13), 2:0 Szymon Kapelusz (28), 3:0 Jakub Kuzko (84).

VINETA Wolin - UNIA Solec Kujawski 2:1 (1:0); 0:1 Jakub Nawrocki (48), 1:1 Kacper Żmudź (58), 2:1 Szymon Kurczak (69).



ZAWISZA Bydgoszcz - FLOTA Świnoujście 2:0 (1:0); 1:0 Jan Chachuła (32), 2:0 Jakub Bojas (81).

BŁĘKITNI Stargard - UNIA Swarzędz 1:3 (0:2); 0:1 Adam Borucki (7 karny), 0:2 Krzysztof Biegański (18), 0:3 Jan Paczyński (50), 1:3 Damian Niedojad (83).

1. VINETA Wolin 12 10-6 4 0 0

2. Zawisza Bydgoszcz 10 11-1 3 1 0

3. ŚWIT Skolwin 10 12-3 3 1 0

4. Pogoń Nowe Skalmierzyce 9 7-6 3 0 1

5. Elana Toruń 7 7-3 2 1 1

6. Unia Swarzędz 7 9-7 2 1 1

7. Sokół Kleczew 7 10-9 2 1 1

8. Polonia Środa Wlkp. 6 9-9 2 0 2

9. BŁĘKITNI Stargard 6 7-7 2 0 2

10. KP Starogard Gd. 5 10-10 1 2 1

11. Stolem Gniewino 5 6-6 1 2 1

12. Cartusia Kartuzy 5 5-6 1 2 1

13. Noteć Czarnków 4 9-11 1 1 2

14. Gedania Gdańsk 4 5-7 1 1 2

15. POGOŃ II Szczecin 3 10-8 1 0 3

16. FLOTA Świnoujście 1 0-8 0 1 3

17. Unia Solec Kuj. 0 4-10 0 0 4

18. Wikęd Luzino 0 2-16 0 0 4





(mij)