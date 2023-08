Piłka nożna. III-ligowcy rozpoczynają zmagania

Paweł Cretti jeszcze nie wybrał wszystkich III-ligowców z grona utalentowanych juniorów... Fot. Ryszard PAKIESER

Podczas nadchodzącego weekendu rozpoczną się rozgrywki piłkarskiej III ligi, a w Grupie 2, w której występują zespoły zachodniopomorskie (oraz wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie), wśród 18 drużyn jest aż 5 ekip z naszego województwa, w tym dwie szczecińskie, czyli wicemistrz z poprzedniego sezonu, a więc rezerwy ekstraklasowej Pogoni oraz Świt Skolwin. Beniaminkiem jest były I-ligowiec Flota Świnoujście, a stawkę uzupełniają długoletni II-ligowiec Błękitni Stargard oraz Vineta Wolin.

Awans do II ligi wywalczy tylko mistrz, a co najmniej trzy ostatnie zespoły zostaną zdegradowane (liczba spadkowiczów może być powiększona, jeśli II ligę opuszczą zespoły z naszego makroregionu).

POGOŃ II SZCZECIN

Przed sezonem w drużynie z Twardowskiego doszło do rewolucyjnych zmian, odeszło aż 18 zawodników i wymieniła się niemal cała kadra zawodnicza, a trenera Pawła Ozgę, który odszedł do II-ligowego KKS-u 1925 Kalisz, zastąpił Paweł Cretti, w poprzednim sezonie pracujący z juniorami Pogoni.

- Przygotowania do sezonu przebiegły pozytywnie co potwierdziły sparingi, a bardzo młody zespół z jednym rutyniarzem Adamem Frączczakiem posiada spory potencjał, ale dopiero liga zweryfikuje na co nas stać, lecz wiem już teraz, że łatwo nie będzie - powiedział P. Cretti. - Naszym głównym zadaniem jest przygotować młodzież pod kątem potrzeb pierwszego zespołu, a celu sportowego w postaci konkretnego miejsca w tabeli nam nie postawiono, ale jesteśmy ambitnym kolektywem... Plan minimum, to utrzymanie się w gronie III-ligowców.

Odeszli: Bartosz Ława, Błażej Starzycki (obaj zakończyli kariery), Wojciech Lisowski, Olaf Korczakowski (obaj do pierwszego zespołu), Maciej Białczyk, Oskar Kalenik (obaj KKS 1925 Kalisz), Michał Kwiecień, Łukasz Cybulski, Maciej Styn (wszyscy Flota Świnoujście), Dawid Rezaeian (Stal Rzeszów), Bartosz Boniecki (Vineta Wolin), Kacper Zaborski (Śląsk Wrocław), Kacper Łukasiak (Górnik Łęczna), Bartosz Krzysztofek (Siarka Tarnobrzeg), Konrad Magnuszewski (Motor Lublin), Igor Mencnarowski, Oliver Albiński (obaj Gwardia Koszalin), Fabian Pach (Polski Cukier Kluczevia Stargard).

Przybyli: Adam Frączczak (Kotwica Kołobrzeg), Antoni Klukowski (Legia Warszawa). Drużyna uzupełniana będzie piłkarzami ekstraklasowymi i do zespołu dołączy też spora grupa juniorów, a ponieważ treningi odbywać się będą przed południem, uczniowie przejdą na indywidualny tok nauczania.

ŚWIT SKOLWIN

O drużynie trenera Piotra Klepczarka, która nie miała zbyt udanego poprzedniego sezonu, piszemy obszerniej na drugiej stronie.

Odeszli: Piotr Wojtasiak, Patryk Baranowski, Dominik Dziąbek (wszyscy Polski Cukier Kluczevia Stargard), Marek Szulc (Vineta Wolin), Bartosz Winkler (Pelikan Łowicz), Julian Kamiński (Błękitni Stargard), Alan Kosiński (Biali Sądów), Oleg Synycia (powrót na Ukrainę), Paweł Krawiec (Wybrzeże Rewalskie Rewal), Dmytro Sydorenko (szuka klubu), Nico Maza (Holandia), Maksym Zabawczuk (zespół rezerw).

Przybyli: Rafał Remisz, Damian Ciechanowski (obaj KP Starogard Gdański), Kacper Nowak (Polonia Środa Wlkp.), Dominik Siwiński, Marcel Kasprzak (obaj Warta Gorzów), Łukasz Święty (Sokół Ostróda), Piotr Słowikowski (Wigry Suwałki), Roman Dziuba (Flota Świnoujście), Filip Balcewicz (Miedź Legnica), Oliwer Smuniewski (Żaki Szczecin), Jakub Latański (Bałtyk Koszalin).

BŁĘKITNI STARGARD

Stargardzianie pod trenerskim okiem Piotra Rasta zamierzają walczyć o miejsce w górnej połówce tabeli.

Odeszli: Mikołaj Gabor (Ząbkovia Ząbki), Oskar Ryk (Vineta Wolin?), Kacper Friska (Sokół Kleczew), Jakub Stawski (Elana Toruń), Konrad Skuza, Daniel Latek (obaj szukają klubów), Mateusz Frankowski ( zakończył karierę), Dominik Lis (Chemik Police).

Przybyli: Michał Marczak (Cartusia Kartuzy), Julian Kamiński (Świt Skolwin), Maciej Ignasiak (Vineta Wolin). Są jeszcze prowadzone rozmowy w sprawie kolejnych wzmocnień.

VINETA WOLIN

Trenera Arkadiusza Jarymowicza, który w końcówce ubiegłego sezonu zstąpił Dawida Jeża i utrzymał wolinian w lidze, zastąpił Przemysław Cecherz, a w kadrze doszło do rewolucyjnych zmian. Zadaniem jest jak najlepsza gra w każdym meczu i spokojne utrzymanie, by nie doszło do nerwówki jak ostatnio.

Odeszli: Oskar Ryk, Oskar Rechtziegel (obaj zespół rezerw), Kamil Wiśniewski, Marcel Węcławek (obaj Orzeł Łoźnica), Marek Niewiada (Sparta Gryfice), Maciej Ignasiak (Błękitni Stargard), Kacper Litwin (Gryf Kamień Pomorski), Vadja Ivanidze (Niemcy), Marcin Wawrzyniak (Eberswalde), Adrian Skorb (Torgelow), Roman Hutyrja, Mateusz Koniuszy, Dawid Kuczyński (wszyscy szukają klubów).

Przybyli: Marek Szulc (Świt Skolwin), Bartosz Sitkowski (Polski Cukier Kluczevia Stargard), Radosław Śledzicki, Cyprian Poniedziałek (obaj Stilon Gorzów), Kacper Kasperowicz (Chojniczanka Chojnice), Bartosz Boniecki (Pogoń Szczecin), Sebastian Goc (Lech Poznań), Dawid Zieliński (Dąb Dębno), Eriya Omura (Japończyk grający ostatnio w Austrii), Dawid Szala (Chemik Police), Dawid Gruchała-Węsierski (Bałtyk Koszalin), Filip Żywicki (Zagłębie Lubin), Tomasz Pietrasik (AKS SMS Łódź).

FLOTA ŚWINOUJŚCIE

Beniaminek trenowany przez Marcina Adamskiego chciałby zająć bezpieczne miejsce w środku tabeli, a plan minimum to utrzymanie statusu III-ligowca.

Odeszli: Roman Dziuba (Świt Skolwin), Olaf Wojtkiewicz (Prawobrzeże Świnoujście), Dmytro Szewczuk, Maksymilian Turajski (obaj Wybrzeże Rewalskie Rewal), Wiktor Zaleski (szuka klubu), Dawid Adamski (studia w USA).

Przybyli: Maciej Styn, Michał Kwiecień, Szyman Cybulski (wszyscy Pogoń Szczecin), Ricat Karajew (MKP Szczecinek), Igor Martuszewski (Sokół Kleczew), Maciej Badowski (Żaki Szczecin), Alan Krauze (Bałtyk Koszalin). ©℗

(mij)