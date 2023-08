Piłka nożna. III-ligowa środa, czyli Wikęd na Skolwinie

Na Skolwinie emocji zwykle nie brakuje... Fot. Ryszard PAKIESER

W środę odbędą się mecze 4. kolejki piłkarskiej III ligi, a szczecińskich kibiców zapewne najbardziej zainteresuje spotkanie na Skolwinie, gdzie tamtejszy Świt, po dwóch kolejnych zwycięstwach, w tym ostatnio na wyjeździe z rewelacyjnym beniaminkiem Notecią Czarnków aż 5:1, podejmie o godz. 18 kolejnego beniaminka o intrygującej nazwie, kojarzącej się drzwiami, czyli Wikęd Luzino.

Drugi III-ligowiec z grodu Gryfa, rezerwy szczecińskiej Pogoni, które w trzech pierwszych kolejkach nie zdobyły nawet punktu, o tej samej porze co Świt wybiegną na boisko, ale w Nowych Skalmierzycach, grając ze swoją imienniczką, miejscową Pogonią, która jest aktualnie liderem tabeli. Jeśli portowcy urwą punkty przodownikowi, mogą wprowadzić na samodzielny fotel lidera rewelacyjną w tym sezonie Vinetę Wolin, która do tej pory wygrała wszystkie ligowe pojedynki! Wikingowie z Wolina zagrają także o godz. 18, podejmując Unię Solec Kujawski. Wydaje się, że spośród wszystkich zachodniopomorskich drużyn, najtrudniejsze zadanie czeka dziś beniaminka z wyspy Wolin, czyli Flotę Świnoujście, mającą na koncie dopiero jeden punkt, bo wyspiarze, którym nie udało się jeszcze strzelić żadnej bramki, o tej samej porze co wcześniej wymieniane nasze zespoły, zagrają w Bydgoszczy z miejscowym Zawiszą, uważanym za głównego kandydata do II-ligowego awansu.

Piąty z zachodniopomorskich zespołów, zagra najwcześniej z wszystkich naszych klubów, gdyż Błękitni Stargard pojedynek z Unią Swarzędz na swym stadionie przy ul. Ceglanej rozpoczną już o godz. 17. Podopieczni trenera Piotra Rasta liczą na kontynuację dobrej serii, bo wygrali dwa ostatnie spotkania, w każdym z nich strzelając po 3 gole.©℗ (mij)