Piłka nożna. Igor Brzyski w Pogoni, czekamy na Duńczyka!

Igor Brzyski w środku; z prawej prezes i właściciel Pogoni Alex Haditaghi, a na zdjęciu jest jeszcze dyrektor generalny szczecińskiego klubu Tan Kesler. Fot. Pogoń Szczecin SA

W ostatnim dniu zimowego okienka transferowego obunożny defensywny pomocnik Igor Brzyski, na zasadzie transferu definitywnego z włoskiego Torino FC, został nowym piłkarzem ekstraklasowej Pogoni Szczecin! Utalentowany, niespełna 19-letni piłkarz, który urodziny świętował będzie już 15 marca, związał się z Dumą Pomorza umową ważną do końca czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Mierzący 188 cm Brzyski, który w Pogoni będzie występował z numerem „20", pierwsze piłkarskie kroki stawiał w klubach z Trójmiasta, Ogniwie Sopot i Lechii Gdańsk. Latem 2021 roku przeszedł do Akademii Lecha Poznań. W lutym 2025 roku talent pomocnika został dostrzeżony przez skautów klubu z włoskiej Serie A - Torino FC. Od tamtej pory reprezentował barwy młodzieżowych zespołów klubu z Turynu. Wraz z drużyną do lat 18 Torino FC sięgnął po młodzieżowe mistrzostwo Włoch. Nowy nabytek szczecińskiego klubu to również młodzieżowy reprezentant Polski i jest brązowym medalistą mistrzostw Europy do lat 17 sprzed trzech lat. Pomocnik był regularnie powoływany do kadry naszego kraju do lat 15, 16 i 17. Obecnie występuje w kadrze narodowej Polski do lat 18. Wraz z reprezentacjami Polski do lat 17 i 18 brał udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy i świata. Jest synem Tomasza Brzyskiego, obrońcy reprezentacji Polski, mistrza kraju i zdobywcy Pucharu Polski z Legią Warszawa, a występującego także m.in. w Górniku Łęczna, Radomiaku Radom, Koronie Kielce, Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa, Cracovii Kraków, Sandecji Nowy Sącz i Motorze Lublin.

Okienko transferowe zamyka się w Polsce o północy ze środy na czwartek i jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Pogoń w wersji „last minute" stara się jeszcze o skrzydłowego, ale do chwili oddawania „Kuriera Szczecińskiego" do drukarni nie udało nam się tego potwierdzić... Jak podał portal Weszło, jest to 26-letni duński lewonożny prawoskrzydłowy Mads Agger z klubu zajmującego 4. miejsce w najwyższej lidze jego kraju (jako niedawny beniaminek), czyli z zespołu Soenderjyske Haderslev. W obecnym sezonie zaliczył 3 gole i 4 asysty, a we wcześniejszych rozgrywkach zdobył 8 bramek i miał 3 ostatnie podania. Wcześniej przyczynił się do awansu Soenderjyske do elity 9 golami i 6 asystami. Wyróżniał się skutecznością dośrodkowań oraz liczbą asyst i jest doskonale znany trenerowi Portowców Thomasowi Thomasbergowi.

