Piłka nożna. I liga na kursie wzmacnianej Kotwicy

Piłkarze beniaminka i jednocześnie samodzielnego II-ligowego lidera, czyli Kotwicy Kołobrzeg, w minioną środę badaniami i testami rozpoczęli przygotowania do niepełnej rundy rewanżowej, a w czwartek trenowali na siłowni oraz przeprowadzili zajęcia na boisku. Klub dokonał już trzech ekstraklasowych wzmocnień, a zapowiadane są kolejne transfery!



Kołobrzescy piraci zimą trenować będą na własnych obiektach do 1 lutego, a tego dnia wyjadą na blisko 2-tygodniowe zgrupowanie, ale miejsce obozu nie jest jeszcze potwierdzone. Pierwszy sparing odbędzie się w Chojnicach z Chojniczanką 14 stycznia o godz. 13, a 21 stycznia Kotwica podejmie w dwumeczu Świt Skolwin (godz. 11) i Błękitnych Stargard (godz. 13). Natomiast 28 stycznia w samo południe kołobrzeżanie rozpoczną spotkanie kontrolne z rezerwami Pogoni Szczecin.

Po rewelacyjnej grze jesienią, a szczególnie w pierwszej części rundy, kiedy to nasi piłkarze odnieśli aż 9 zwycięstw pod rząd (jesienią kołobrzeżanie rozegrali całą I rundę i dwie kolejki rewanżów, zdobywając 38 punktów po 11 wygranych, 5 remisach i 3 porażkach, mając trzy punkty przewagi nad wiceliderującym KKS-em 1925 Kalisz oraz cztery oczka więcej od najwyżej sklasyfikowanej w strefie barażowej Polonii Warszawa, a najlepszy zespół poza tą strefą, Znicz Pruszków, traci do Kotwicy aż dziewięć punktów), w klubie panuje dobra atmosfera i entuzjazm, czego efektem ma być utrzymanie I pozycji i awans do I ligi! Aby do tego doszło, zimą wzmocniona ma być kadra zawodnicza oraz sztab szkoleniowy, w którym oczywiście pozycja pierwszego trenera Marcina Płuski jest niezagrożona.

Kotwica, której prezes Adam Dzik działa coraz aktywniej, poinformowała już o pozyskaniu trzech młodzieżowców z klubów PKO BP Ekstraklasy, a w poniedziałek ma być podpisana umowa z kolejnym zawodnikiem i nie jest to ostatni ruch transferowy tej zimy! W klubie z Kołobrzegu nam tego co prawda nie potwierdzono, ale wiele wskazuje na to, że do Kotwicy powróci jej były zawodnik Adam Frączczak, ostatnio grający w PKO BP Ekstraklasie w Koronie Kielce, a wcześniej przez wiele sezonów występujący w Pogoni Szczecin, mający na najwyższym szczeblu rozgrywek zaliczone 244 mecze, w których strzelił 54 bramki.

19-letni pomocnicy, Janusz Nojszewski (jesienią 5 meczów w PKO BP Ekstraklasie, 6 spotkań w III-ligowych rezerwach oraz 1 pojedynek w Pucharze Polski) i wychowanek Polonii Warszawa Adrian Bielka (9 spotkań w III lidze) ostali wypożyczeni do Kotwicy z Korony Kielce do końca sezonu.

20-letni pomocnik Mikołaj Rakowski został wypożyczony do Kotwicy na pół roku z Warty Poznań. Niedawno był wypożyczony do Lechii Gdańsk, a przed obecnym sezonem wrócił do Poznania i był w kadrze ekstraklasowego zespołu. Dotychczas w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 2 mecze.

Nowym trenerem przygotowania motorycznego Kotwicy został pochodzący z Warszawy Dominik Milewski, który przez ostatnie dwa sezony pracował w I-ligowej Chojniczance Chojnice. Natomiast nowym trenerem kołobrzeskich bramkarzy został pochodzący z Opola Adam Kania, który przez ostatnie dziewięć lat pracował w tamtejszej Odrze, pełniąc tam funkcje trenera bramkarzy pierwszego zespołu oraz koordynatora szkolenia bramkarzy. Wkrótce do sztabu szkoleniowego Kotwicy dołączy trener-analityk.

Tuż po zakończeniu rundy jesiennej Kotwica ogłosiła listę zawodników, którzy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. Są to: Dawid Cempa, Michał Graczyk, Oskar Kaźmierczak, Bartłomiej Kulejewski i Rafał Maćkowski. Jeszcze w trakcie rundy, za porozumieniem stron, rozwiązano kontrakt z Filipem Modelskim. Zimą postanowiono też nie przedłużać kończących się umów z Dominikiem Chromińskim i Dominikiem Sadzawickim. W tym sezonie II ligi Chromiński zagrał 17 spotkań i zdobył bramkę, Cempa wystąpił w 8 spotkaniach i strzelił 2 gole, Sadzawicki zagrał 5 razy, Modelski - 3 razy, a Kulejewski zanotował 2 występy, Maćkowski wystąpił w jednym meczu, a Graczyk i Kaźmierczak nie zagrali w żadnym spotkaniu ligowym. Kulejewski trafił do Stali Brzeg, a Sadzawicki najprawdopodobniej będzie kontynuował karierę w Mazovii Mińsk Mazowiecki. Gwardia Koszalin zainteresowana jest: Cempą, Kaźmierczakiem, Maćkowskim i Graczykiem, o którego zabiega też inny zachodniopomorski klub. Sportowej przyszłości pozostałych piłkarzy na razie nie znamy.

Przez najbliższe półtora roku piłkarze Kotwicy będą występować w strojach firmy Adidas, a jest to efekt umowy podpisanej z firmą NO10, która została sponsorem technicznym kołobrzeżan. W ramach umowy NO10 zaopatrywać będzie w odzież pierwszy zespół Kotwicy nie tylko w nowe stroje meczowe, ale także w ubrania treningowe i wyjściowe. ©℗

(mij)