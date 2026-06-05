Piłka nożna. Hussein Ali grał godzinę

Przy piłce Hussein Ali. Fot. Pogoń Szczecin SA

Prawy obrońca Hussein Ali, występujący na co dzień w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie w barwach Pogoni Szczecin, zagrał w przygotowującej się do mistrzostw świata reprezentacji Iraku, która sensacyjnie zremisowała w La Corunie z Hiszpanią.

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Na Estadio Abanca-Riazor Hiszpanie szybko objęli prowadzenie po strzale Ferrana Torresa w 16. minucie ale już po jedenastu minutach wyrównał Merchas Doski i taki nieoczekiwany rezultat utrzymał się już do końca. Ali wyszedł na boisko w podstawowym składzie grając do 62. minuty i był to jego 26. występ w narodowych barwach. (mij)

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