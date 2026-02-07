Piłka nożna. Huja i Paryzek wypożyczeni z Pogoni!

Mający rumuńskie korzenie Marian Huja wiosnę spędzi właśnie w tym kraju, a na zdjęciu widzimy stopera w towarzystwie dyrektora generalnego Pogoni Tana Keslera. Fot. Pogoń Szczecin SA

Ekstraklasowa Pogoń Szczecin wypożyczyła dwóch piłkarzy, stopera Mariana Huję i napastnika Patryka Paryzka. Niejasna jest zaś najbliższa przyszłość dwóch młodych zawodników, pomocnika Macieja Wojciechowskiego oraz bramkarza Axela Holewińskiego. Do ligowych bojów w najwyższej klasie rozgrywkowej Duma Pomorza zgłosiła dwóch swoich młodych III-ligowców, 16-letniego napastnika Sebastiana Rojka i 19-letniego pomocnika Jacka Czaplińskiego.

REKLAMA

26-letni portugalski obrońca Huja został wypożyczony do końca sezonu z Pogoni do rumuńskiego ekstraklasowego CFR Cluj, a umowa zawiera opcję wykupu. Stoper przyszedł na świat 5 sierpnia 1999 roku w portugalskim Cacem. W karierze juniorskiej reprezentował barwy lokalnego AC Cacem, Belenenses oraz angielskiego Watfordu. Pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał w 2018 roku z duńskim HB Koge, dla którego grał w latach 2018-20. Następnie przez 5 lat był piłkarzem rumuńskiego Petrolulu Ploiesti, z którym w sezonie 2021/22 wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Na swoim koncie ma też jeden występ w reprezentacji Portugalii do lat 18. Zawodnikiem Dumy Pomorza został 28 czerwca 2025 roku, a w barwach naszego pierwszego zespołu rozegrał 16 meczów, w których strzelił 2 gole i zanotował jedną asystę.

- Na pozycji środkowego obrońcy mamy Danijela Loncara, Dimitrisa Keramitsisa, Linusa Wahlqvista, Leo Borgesa oraz Attilę Szalaia i dlatego pozwoliliśmy Huji na odejście - powiedział trener Pogoni Thomas Thomasberg. - Uznaliśmy, że nie będzie miał u nas dużo szans na grę. On także uznał, że w innym klubie będzie miał więcej możliwości. Oczywiście zawsze może się zdarzyć, że czasem zabraknie nam środkowego obrońcy. To się może jednak zdarzyć na każdej pozycji. Nie możemy mieć po 5-6 piłkarzy na pozycję i aż tak dużej kadry. Mamy opcje na obsadzenie środka obrony bez Portugalczyka.

20-letni napastnik Paryzek został wypożyczony do końca sezonu z Pogoni do I-ligowego Górnika Łęczna, a umowa nie zawiera opcji wykupu, co świadczy, że klub z Twardowskiego ma plany związane z jego osobą. Środkowy napastnik na Twardowskiego trafił na początku 2022 roku. Pochodzący z Wielkopolski zawodnik wcześniej reprezentował barwy Akademii Piłkarskiej Reissa. W sezonie 2022/23 rozegrał komplet 30 spotkań w barwach juniorów młodszych Pogoni, zdobywając aż 20 bramek. Do kadry pierwszego zespołu Dumy Pomorza został włączony na stałe w sezonie 2023/24. Od tamtej pory rozegrał w naszej najważniejszej drużynie 38 meczów, w których strzelił 3 gole. W obecnym sezonie zagrał w 4 ekstraklasowych pojedynkach.

- Zawsze dyskutujemy we własnym gronie jakie będą ruchy, kto przyjdzie i kto odejdzie, a co do Patryka, to wyraziłem zgodę na jego czasowe odejście, bo uważam, że to będzie dla niego cenne wypożyczenie - wyjaśnił T. Thomasberg. - Sądzę, że różnica pomiędzy nim, a pierwszym zespołem jest jeszcze duża. Piłkarz potrzebuje minut i musi się ograć, więc stąd to wypożyczenie.

W internecie, m.in. na stronach 90.minut oraz Transfermarkt, pojawiają się informacje o możliwości wypożyczenia do I-ligowych klubów, Górnika Łęczna lub ŁKS-u Łódź, 18-letniego pomocnika Portowców Macieja Wojciechowskiego.

- Co do Wojciechowskiego, to obracamy się ciągle wokół plotek, więc nie chciałbym tego komentować - stwierdził T. Thomasberg. - To jednak także jeden z tych zawodników, którzy potrzebują się ograć i złapać więcej doświadczenia w tym momencie.

Po rundzie jesiennej Pogoń skróciła wypożyczenie w I-ligowej Polonii Bytom 19-letniemu bramkarzowi Axelowi Holewińskiemu, ale teraz odsunęła go od ekstraklasowego składu, przesuwając do III-ligowych rezerw, a podobno powodem był fakt, że młody golkiper nie chciał przedłużyć niedługo wygasającego kontraktu z Dumą Pomorza, a w ubiegłym roku podobna sytuacja miała miejsce z Paryzkiem i Wojciechowskim, którzy ostatecznie przedłużyli swoje umowy.

- To była decyzja podjęta przez klub, a ja znałem sytuację Holewińskiego i oczywiście wspieram decyzję władz Pogoni w tym zakresie - wyjaśnił T. Thomasberg. - Nie chcę jednak wchodzić w detale. Mamy pomysł na to, jak dalej poprowadzić jego karierę, ale nie będę o tym mówił na konferencji prasowej. Wierzę, że obie strony znajdą jak najlepsze rozwiązanie dla zawodnika i klubu, bo obecna sytuacja oczywiście nie jest komfortowa...

W walczącej o awans do ekstraklasy bytomskiej Polonii Holewińskiego zastąpił wypożyczony z Rakowa Częstochowa Jakub Rajczykowski, strzegący jesienią bramki II-ligowego Świtu Szczecin. Zimą Raków wezwał go na swoje przedsezonowe przygotowania, a w tej sytuacji klub ze Skolwina wypożyczył z Legii Warszawa Marcela Mendesa-Dudzińskiego i nie był już zainteresowany przedłużeniem wypożyczenia Rajczykowskiego. Dodajmy, że Świt wypożyczył też 17-letniego obrońcę Pogoni Szczecin Jakuba Zawadzkiego.

(mij)

REKLAMA