Piłka nożna. Hat-tricki w sparingach

W Pobierowie Wybrzeże Rewalskie w hokejowym stosunku wygrało z Chemikiem. Fot. Ariel SZYDŁOWSKI/Chemik

Zachodniopomorscy piłkarscy III-ligowcy rozegrali w sobotę cztery sparingi, które odbyły się na... dwóch boiskach, bo Flota i Wybrzeże Rewalskie podejmowali przeciwników w Pobierowie, a Błękitni i Kluczevia grali na Ceglanej w Stargardzie. Zanotowaliśmy dwa hat-tricki, a jednym popisał się Oliwer Smuniewski z Rewala, zaś drugim - zawodnik testowany przez klub z Kluczewa.

FLOTA Świnoujście - BIALI Sądów 2:2 (1:2); 1:0 Hubert Turski (30), 1:1 Piotr Surma (32), 1:2 Grzegorz Magnuski (42), 2:2 Aron Stasiak (71).

BŁĘKITNI Stargard - STILON Gorzów 2:1 (2:1); 0:1 Emil Drozdowicz (3), 1:1 Wojciech Fadecki (13), 1:2 Jakub Duda (33).

POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - DĄB Dębno 6:0 (3:0); 1:0 zawodnik testowany (15), 2:0 Dmytro Jefimienko (27), 3:0 zawodnik testowany (35), 4:0 zawodnik testowany (55), 5:0 Michał Marczak (75), 6:0 Franciszek Adamiak (82).

WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal - CHEMIK Police 5:3 (2:2); 1:0 oliwer smuniewski (15), 1:1 Błażej Starzycki (26), 2:1 Oliwer Smuniewski (42), 2:2 Dominik Lis (43), 3:2 Antoni Klimczuk (65), 4:2 Wiktor Kurzawa (70), 4:3 Błażej Starzycki (73), 5:3 Oliwer Smuniewski (87).©℗

