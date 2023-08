Piłka nożna. Gruzja lub Cypr na drogowskazie Pogoni?

Czy już wkrótce przeciwko portowcom wystąpi ich były kolega klubowy stoper Lasza Dwali? Fot. Pogoń Szczecin SA

Występująca w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin, podczas poniedziałkowego losowania w szwajcarskim Nyonie, poznała swojego ewentualnego rywala w IV rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Jeśli portowcy wyeliminują w III rundzie belgijski KAA Gent (pierwszy mecz w środę w Gandawie, rewanż 17 sierpnia na Twardowskiego), to w kolejnej fazie zmierzą się z lepszą drużyną z pary Dila Gori (Gruzja) - APOEL (Cypr). Ewentualne pierwsze spotkanie Pogoń rozegra na wyjeździe.

Pierwsze spotkanie Dila - APOEL zostanie rozegrane 10 sierpnia o godz. 19 Tbilisi, a rewanż zaplanowano na 17 sierpnia na godz. 19. IV runda odbędzie 24 i 31 sierpnia. Wydaje się więc, że ewentualny kolejny rywal Pogoni będzie łatwiejszy niż najbliższy przeciwnik z Belgii...

Sapechburto Klubi Dila Gori zajęła III miejsce w tabeli gruzińskiej ekstraklasy w sezonie 2022. W obecnie trwających rozgrywkach Dila jest piąta z dorobkiem 34 punktów po 19 meczach. Gruzini rozpoczęli grę w LKE od I rundy eliminacyjnej wygrywając ze słowackim FC DAC 1904 Dunajská Streda (1:2, 2:0), a w II rundzie wyeliminowali ukraińską Worskłę Połtawa (1:2, 3:1). Klub ten był raz mistrzem Gruzji i także jeden raz wywalczył krajowy puchar.

Athlitikós Podosferikós Ómilos Ellínon Lefkossías Apoel (APOEL) jest wicemistrzem Cypru i zaczął grę w LKE od II rundy eliminacyjnej, w której wyeliminował serbską Vojvodinę Nowy Sad (2:1, 2:1). Trenerem APOEL-u jest były szkoleniowiec Legii Warszawa Ricardo Sá Pinto, a obecnie gra tam były stoper Pogoni Lasza Dwali (w przeszłości występował także w Śląsku Wrocław). Zawodnikami cypryjskiej drużyny byli m.in.: Bartłomiej Jamróz, Kamil Kosowski, Wojciech Kowalczyk, Andrzej Krzyształowicz, Mateusz Piątkowski, Jarosław Popiela, Adrian Sikora i Marcin Żewłakow. Klub ten trenowali byli selekcjonerzy polskiej reprezentacji: Jacek Gmoch i Jerzy Engel. APOEL aż 28 razy był mistrzem Cypru, 21 razy zdobywał krajowy puchar i 14 razy superpuchar.

W LKE grają też dwa inne polskie kluby. Jeśli Lech Poznań wyeliminuje w III rundzie słowackiego Spartaka Trnavwa, to w kolejnej fazie zmierzy się z przegranym z pary III rundy eliminacji Ligi Europy: Slavia Praga (Czechy) - Dnipro-1 (Ukraina). Jeżeli wicemistrz Legia Warszawa wyeliminuje w III rundzie Austrię Wiedeń, to w kolejnej fazie rozgrywek zmierzy się z lepszym z pary: AS Omónia Lefkossías (Cypr) - FC Midtjylland (Dania).

Jeśli w eliminacjach Ligi Mistrzów Raków Częstochowa wyeliminuje w III rundzie cypryjski Áris Lemessoú, to w kolejnej fazie zmierzy się z lepszym z pary: FC Kopenhaga (Dania) - Sparta Praga (Czechy). (mij)