Piłka nożna. Grosik powołany na Litwę i Nową Zelandię

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę powołanych zawodników na mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą (12 października o godz. 20.45 w Kownie) i spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią (9 października o godz. 20.45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie), a wśród powołanych znalazł się kapitan Pogoni Szczecin Kamil Grosicki oraz dwaj byli portowcy: Kacper Kozłowski i Jakub Piotrowski. (mij)
KADRA POLSKI
Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny, Grecja), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg, Niemcy), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa).
Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto, Portugalia), Matty Cash (Aston Villa, Anglia), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki, Grecja), Jakub Kiwior (FC Porto, Portugalia), Arkadiusz Pyrka (FC Sankt Pauli, Niemcy), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio, Włochy), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma, Włochy).
Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Stade Rennais, Francja), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1.FC Köln, Niemcy), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK, Turcja), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio, Włochy), Michał Skóraś (KAA Gent, Belgia), Bartosz Slisz (Atlanta United, USA), Sebastian Szymański (Fenerbahçe Stambuł, Turcja), Piotr Zieliński (Inter Mediolan, Włochy).
Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC, Katar), Karol Świderski (Panathinikos Ateny, Grecja).