Piłka nożna. Grosik i sekundy

Kamil Grosicki dba o reprezentacyjną formę. Fot. Ryszard PAKIESER

Prowadzona przez Jana Urbana piłkarska reprezentacja Polski wygrała w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą, a w końcówce w Biało-Czerwonych barwach w ostatnich sekundach gdy walczyliśmy o utrzymanie prowadzenia, wystąpił kapitan szczecińskiej Pogoni Kamil Grosicki, zaś w swoim kolejnym spotkaniu eliminacji Polacy zagrają z Holandią 14 listopada w Warszawie i jeśli wygrają, będą bliscy Mundialu.



Eliminacje mistrzostw świata, Grupa G: LITWA - POLSKA 0:2 (0:1); 0:1 Sebastian Szymański (15), 0:2 Robert Lewandowski (64),

POLSKA: Łukasz Skorupski - Matty Cash (90 Paweł Wszołek), Przemysław Wiśniewski (83 Jan Ziółkowski), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Michał Skóraś - Sebastian Szymański (83 Karol Świderski), Bartosz Slisz (90 Bartosz Kapustka), Piotr Zieliński, Jakub Kamiński (90 Kamil Grosicki) - Robert Lewandowski

Żółte kartki: Vykintas Slivka, Edvinas Girdvainis - Slisz, Wiśniewski. Sędziował: Ondřej Berka (Czechy). Widzów: 11 741.

Pierwszy gol padł bezpośrednio z rzutu rożnego, gdy po dośrodkowaniu Szymańskiego piłka wpadła do bramki zaskoczonych Litwinów. Swoją przewagę Polacy udokumentowali golem w 64. minucie, gdy po szybkim wznowieniu z autu lewą stroną do linii końcowej zdołał przedrzeć się Szymański, a jego dośrodkowanie skutecznie głową wykończył Lewandowski. (oprac. mij)



1. Holandia 16 22-3 5 1 0

2. POLSKA 13 10-4 4 1 1

3. Finlandia 10 8-13 3 1 3

4. Litwa 3 6-11 0 3 4

5. Malta 2 1-16 0 2 4

