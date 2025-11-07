Piłka nożna. Grosicki w kadrze na Holandię i Maltę

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę powołanych zawodników na mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią (14 listopada o godz. 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie) i Maltą (17 listopada o tej samej godzinie w Ta' Qali), zaś wśród wybrańców znalazł się kapitan Pogoni Szczecin Kamil Grosicki, a ponadto powołania otrzymało trzech byłych portowców: Kryspin Szcześniak, Kacper Kozłowski oraz Adam Buksa. W 26-osobowej kadrze jest 5 zawodników z polskiej ekstraklasy. (mij)

KADRA NA ELIMINACJE MŚ



Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaïkos Ateny, Grecja), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg, Niemcy), Łukasz Skorupski (Bologna, Włochy), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa).



Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto, Portugalia), Matty Cash (Aston Villa, Anglia), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki, Grecja), Jakub Kiwior (FC Porto, Portugalia), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio, Włochy), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma, Włochy).



Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1.FC Köln, Niemcy), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep, Turcja), Filip Rózga (Sturm Graz, Austria), Michał Skóraś (KAA Gent, Belgia), Bartosz Slisz (Atlanta United, USA), Sebastian Szymański (Fenerbahçe Stambuł, Turcja), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo, Włochy), Piotr Zieliński (Inter Milan, Włochy).



Napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio, Włochy), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC, Katar), Karol Świderski (Panathinaïkos Ateny, Grecja).

