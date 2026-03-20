Piłka nożna. Grosicki w kadrze na baraże MŚ

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na marcowe mecze barażowe o awans do mistrzostw świata, a wśród jego wybrańców znalazł się 37-letni kapitan szczecińskiej Pogoni Kamil Grosicki! Może to świadczyć o tym, że niedawny uraz Grosika nie był groźny.

REKLAMA

W ubiegłym roku powołania do kadry regularnie otrzymywali byli Portowcy: Jakub Piotrowski, Sebastian Walukiewicz, Kacper Kozłowski i Adam Buksa, ale tym razem żaden z nich nie zyskał uznania w oczach reprezentacyjnego trenera. Jak więc widać rejterada z grodu Gryfa nie sprzyja rozwojowi kariery...

Polska w czwartek 26 marca o godz. 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie zmierzy się w półfinale ścieżki barażowej z Albanią, a 31 marca o tej samej godzinie Biało-Czerwoni zagrają z Ukrainą lub Szwecją na wyjeździe (w Walencji z naszymi wschodnimi sąsiadami lub w Solnej z ekipą Trzech Koron), a będzie to barażowy finał (jeśli pokonamy Albańczyków) lub... jedynie mecz towarzyski. (mij)

KADRA POLSKI NA BARAŻE



Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg, Niemcy), Mateusz Kochalski (Qarabag Agdam, Azerbejdżan), Bartosz Mrozek (Lech Poznań).



Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto, Portugalia), Bartosz Bereszyński (Palermo FC, Włochy), Matty Cash (Aston Villa, Anglia), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki, Grecja), Jakub Kiwior (FC Porto, Portugalia), Arkadiusz Pyrka (FC Sankt Pauli, Niemcy), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Jan Ziółkowski (AS Roma, Włochy).



Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1.FC Koeln, Niemcy), Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam, Holandia), Oskar Pietuszewski (FC Porto, Portugalia), Filip Rózga (SK Sturm Graz, Austria), Michał Skóraś (KAA Gent, Belgia), Bartosz Slisz (Brondby Kopenhaga, Dania), Sebastian Szymański (Stade Rennais, Francja), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo, Włochy), Piotr Zieliński (Inter Mediolan, Włochy).



Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC, Katar), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny, Grecja).

REKLAMA