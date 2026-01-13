Piłka nożna. Grosicki przedłużył kontrakt z Pogonią

Fot. Ryszard Pakieser

Kapitan ekstraklasowych piłkarzy Pogoni Szczecin Kamil Grosicki - laureat 3. miejsca w 71. Plebiscycie Sportowym "Kuriera Szczecińskiego" - przedłużył umowę ze szczecińskim klubem, a nowy kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, a wokół tej sprawy było ostatnio bardzo głośno, zaś zawodnik i prezes Alex Haditaghi wydawali w trakcie negocjacji emocjonalne komentarze. W nowym kontrakcie znalazł się również zapis gwarantujący Grosickiemu zatrudnienie w strukturach klubu po zakończeniu piłkarskiej kariery.

Właściciel Pogoni poinformował, że zawodnik zarabiał do tej pory 160 tys. zł miesięcznie, a ponadto mógł liczyć na wysokie premie indywidualne i zespołowe, ale chciałby podwyżki do 250 tys. zł i premii za podpisanie umowy w wysokości 2 mln zł. Zbliżenie stanowisk nastąpiło według naszych informacji 31 grudnia ubiegłego roku (podobno Grosik zrezygnował z 2-milionowej premii, a klub podniósł miesięczną pensję do 200 tys. zł brutto), a o nowym kontrakcie poinformowano oficjalnie 12 grudnia wieczorem.

Prezes Pogoni w dyplomatycznym komentarzu powiedział, że rozmowy z kapitanem i jego zespołem prawnym były intensywne, wymagające, otwarte oraz szczere, a dodał jeszcze, że "osobiście widział ofertę z innego klubu, z wyraźnie wyższym wynagrodzeniem i pakietem finansowym". Z innych źródeł nie udało nam się jednak potwierdzić tej informacji...

- Powiedzieliśmy Kamilowi wprost, że nie będziemy konkurować finansowo z klubami gotowymi płacić więcej - oświadczył A. Haditaghi na internetowej stronie klubu, co zamieszczamy w skrócie. - Nasza oferta była uczciwa, odpowiedzialna i właściwa dla klubu, szatni oraz przyszłości Pogoni. Kamil ma teraz szansę zakończyć karierę w Szczecinie jako kapitan, zapisać się w historii i stać się prawdziwą legendą naszego klubu. A gdy zakończy grę, drzwi do naszej siedziby będą dla niego otwarte, aby dołączył do zarządu i zespołu zarządzającego tą organizacją. To właśnie tutaj budujemy nie krótkoterminowe kontrakty, lecz długoterminowych ludzi. Liderów, którzy każdego dnia reprezentują herb, miasto i nasze wartości. Ta decyzja zasługuje na szacunek, dziękujemy, Kapitanie!

37-letni Grosicki jest wychowankiem Pogoni Szczecin, a w latach 2006-2007 rozegrał dla Dumy Pomorza 23 oficjalne mecze i strzelił w nich 2 gole oraz zanotował 4 asysty. Następnie przeniósł się do Legii Warszawa, a potem do Jagiellonii Białystok. Od 2011 do 2021 roku reprezentował kolejno barwy tureckiego Sivassporu, francuskiego Stade Rennais, a także angielskich klubów Hull City i West Bromwich Albion. Na Twardowskiego powrócił w sierpniu 2021 roku i rozegrał w barwach naszego klubu 169 spotkań, w których strzelił 55 goli i dołożył do tego 53 asysty. W pierwszej reprezentacji Polski rozegrał do tej pory 100 spotkań, w których strzelił 17 goli i zanotował 24 asysty.

(oprac. mij)

