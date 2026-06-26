Piłka nożna. Greenwood opuścił Pogoń o czym "Kurier" pisał już w maju!

Na Twardowskiego rywale szybciej dochodzili do piłki niż chimeryczny Anglik... Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

24-letni angielski pomocnik Sam Greenwood definitywnie opuścił ekstraklasową Pogoń Szczecin, którą jako piłkarz powinien reprezentować jeszcze przez co najmniej trzy sezony, bo tak wynikało z umowy transferowej. O tym, że przygoda w grodzie Gryfa skończy się wcześniej, pisaliśmy już w maju, gdy zawodnik "po angielsku" uciekł z wynajmowanego apartamentu w Hanzie Tower...

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Greenwood - który w ubiegłym sezonie od sierpnia 2025 roku w granatowo-bordowych barwach rozegrał 20 spotkań ekstraklasowych oraz 2 mecze Pucharu Polski i strzelił tylko 3 bramki przy jedynie dwóch asystach - najwyraźniej nie sprostał wymaganiom dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi i przegrał rywalizację o miejsce w składzie z juniorem Natanem Ławą, więc będzie musiał kontynuować karierę na niższym poziomie w swym rodzinnym kraju, bo na zasadzie transferu definitywnego został nowym zawodnikiem angielskiego II-ligowego Bristolu City, z którym podpisał 4-letni kontrakt. Według informacji Sky Sports, Pogoń otrzyma 2 mln funtów brytyjskich (blisko 10 mln zł) plus bonusy.

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Jak podał portal Transfermarkt, Pogoń zainteresowała się 30-letnim ofensywnym pomocnikiem z Bośni i Hercegowiny Rifetem Kapiciem, występującym ostatnio w drużynie ekstraklasowego spadkowicza Lechii Gdańsk, a jego wartość wyceniana jest na 800 tys. euro. (mij)

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