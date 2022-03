Piłka nożna. Gole w doliczonym czasie i remis Pogoni

W sobotnim meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy prowadząca w tabeli Pogoń Szczecin zremisowała na wyjeździe z Cracovią, wszystkie bramki padły dopiero w doliczonym czasie gry. Prowadzenie portowcom zapewnił rezerwowy Sebastian Kowalczyk, a chwilę później wyrównał dopiero co wprowadzony na boisko Rivaldinho.

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: CRACOVIA Kraków - POGOŃ Szczecin 1:1 (0:0); 1:0 Sebastian Kowalczyk (90+3), 1:1 Rivaldinho (90+6).



Cracovia: 23. Karol Niemczycki - 2. Cornel Râpă, 88. Matej Rodin, 5. Virgil Ghiță, 33. Kamil Pestka - 4. Sergiu Hanca, 20. Karol Knap (84, 18. Luís Rocha), 8. Mathias Hebo Rasmussen, 10. Pelle van Amersfoort, 80. Jewhen Konoplanka (79, 11. Michał Rakoczy) - 38. Jakub Myszor (90, 7. Rivaldinho).



Pogoń: 1. Dante Stipica - 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 55. Igor Łasicki, 97. Luís Mata - 7. Rafał Kurzawa (90, 9. Piotr Parzyszek), 8. Damian Dąbrowski, 99. Mateusz Łęgowski (90, 17. Mariusz Fornalczyk), 14. Kamil Drygas (67, 22. Wahan Biczachczjan), 11. Kamil Grosicki (67, 21. Jean Carlos Silva) - 10. Luka Zahovič (80, 27. Sebastian Kowalczyk).



Żółte kartki: Hebo Rasmussen, Knap, Rodin, Rivaldinho, Hanca - Łasicki, Triantafyllópoulos, Drygas, Grosicki. Sędziował: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 7134.

Pogoń rozpoczęła z animuszem i już w 4. minucie po centrze Grosickiego, Kurzawa strzelił z woleja nad bramką. Później do głosu doszła bardzo agresywnie grająca Cracovia i w 7. minucie w stuprocentowej pozycji znalazł się Konoplanka, ale Stipica obronił strzał z kilku metrów. W 22. minucie nasz bramkarz nie dał się zaskoczyć po uderzeniu Rasmussena. Po wyrównanej pierwszej połowie, druga rozpoczęła się od dominacji portowców. W 47. minucie po dośrodkowaniu Grosickiego, Zahovič strzelił tuż obok słupka, ale ostatecznie sędzia odgwizdał zagranie ręką Słoweńca. W 51. minucie Konoplanka po kontrze strzelił obok słupka. W 59. minucie oglądaliśmy rajd i centrostrzał Łęgowskiego. Później mecz się wyrównał.

W drugiej połowie mieliśmy kilkuminutową przerwę w grze z powodu rozrób na trybunach. Interweniowała policja, która następnie rozgraniczała zwaśnionych fanów, a szpaler stróżów prawa z psami stał też wzdłuż linii bocznej boiska.

Pogoń rozpoczęła mecz z defensywnym środkiem pomocy (Dąbrowski, Łęgowski, Drygas), który dotrzymywał pola walecznym gospodarzom, ale jeśli chodzi o organizację akcji ofensywnych, to z taką konfiguracją centralnej strefy drugiej linii, trudno było tworzyć ofensywne akcje, więc było ich niewiele. Trener Kosta Runjaić z upływem minut dokonywał ofensywnych zmian i w doliczonym czasie wydawało się, że przyniesie to efekt. Składna akcja z udziałem kilku rezerwowych, zakończyła się silnym strzałem z pierwszej piłki Kowalczyka i golem. Po stracie bramki przez Cracovię od razu na boisku pojawił się Brazylijczyk Rivaldinho, który po dalekim dośrodkowaniu z rzutu wolnego wyrównał po uderzeniu głową. Mieliśmy wątpliwości, czy nie było spalonego. Dłuższą chwilę trwała analiza VAR, ale ostatecznie sędzia uznał gola.

- To był, zgodnie z oczekiwaniami, twardy, bardzo fizyczny mecz - powiedział po spotkaniu trener Pogoni Kosta Runjaić. - Było jasne, że Cracovia po porażce 0:3 w ostatnim meczu przeciwko nam zagra bardzo twardo i będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Oczekiwaliśmy tego, również ze względu na historię pojedynków między nami. W niektórych akcjach neutralizowaliśmy się wzajemnie, była bardzo intensywna walka o każdą piłkę na każdym metrze boiska. Cracovia grała nieprzyjemną piłkę dla nas. Jej piłkarze walczyli, zbierali drugie piłki, grali długie zagrania. My z kolei mieliśmy ten problem, że szybko nasi obaj stoperzy dostali żółte kartki. Ale drużyna zachowała spokój i to było w tej sytuacji bardzo ważne. W drugiej połowie myślę, że byliśmy nieco lepszym zespołem. Co nam się nie udało, to wykreowanie sytuacji podbramkowych i zdobycie goli w tym okresie, kiedy przeważaliśmy. Po nieładnych scenach na trybunach i przerwie w meczu znów to my lepiej w niego weszliśmy. Wyszliśmy na prowadzenie, pojawiła się olbrzymia radość, ale niestety nie trwała ona za długo. Cracovia potwierdziła, że jest jedną z najniebezpieczniejszych w lidze drużyn pod względem stałych fragmentów. Jeden z nich wykorzystała i w efekcie mamy remis. W tym roku z 3 wyjazdowych meczów wywozimy 7 punktów. Były to bardzo trudne spotkania, ale drużyna dała z siebie wszystko i dopisuje po nich do tabeli dobry łączny dorobek punktowy. W związku z tym nie jestem szczęśliwy, ale szanuję to, że zdobywamy tutaj jeden punkt i możemy szykować się na kolejne mecze. Dobrym znakiem jest to, że drużyna po meczu jest zła, nie jest zadowolona. Nie chodzi tutaj o to jak graliśmy, tylko, że w walce o mistrzostwo nie zdobywamy dziś trzech oczek, a tylko jedno. To na pewno będzie miało dobre przełożenie na następny tydzień treningów, takie podrażnienie. Szykujemy się do piątkowego spotkania z Wisłą na naszym stadionie, naszym celem będą trzy punkty.

(mij)