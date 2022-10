Piłka nożna. Głosujmy na książkę o Stefanie Żywotko

Książka autorstwa Michała Zichlarza, o której pisaliśmy już na naszych łamach, „Stefan Żywotko. Ze Lwowa po mistrzostwo Afryki", wydana przez IPN Szczecin, nominowana została w 13. konkursie „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku”.

Wybitny trener śp. Stefan Żywotko to legenda polskiej, ale też algierskiej piłki. Mieszkał w Szczecinie od końca II wojny światowej i zmarł w w grodzie Gryfa w lutym tego roku w wieku 102 lat. Jest najbardziej utytułowanym szkoleniowcem jeżeli chodzi o pracę w zagranicznym klubie, sięgając z JS Kabylie po liczne trofea na kontynencie afrykańskim. Siedem razy triumfował w lidze algierskiej oraz dwukrotnie w Afrykańskiej Lidze Mistrzów. W Polsce przez 9 lat prowadził Arkonię Szczecin, awansując z nią do ekstraklasy (później powrócił jeszcze na dwa sezony do klubu z Lasku Arkońskiego). Z Pogonią Szczecin pracował przez 4,5 roku, także awansując do ekstraklasy. Na najwyższy szczebel rozgrywek wprowadził też Arkę Gdynia, a na zaplecze ekstraklasy - Wartę Poznań.

Jury 13 konkursu, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka, wybrało 33 książki spośród 127 publikacji nadesłanych przez wydawnictwa i rektorów szkół wyższych, z których wyłoni zwycięzców w czterech kategoriach. W dwóch kategoriach: „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” oraz „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” swoich zwycięzców wyłonią też Czytelnicy w głosowaniu internetowym, które już trwa, a zakończy się 31 października. Tytuły, które uzyskają najwięcej głosów dołączą do zwycięskich książek wybranych przez jurorów. Organizatorami Konkursu są: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury (link do głosowania: https://ksiazkahistorycznaroku.pl/glosowanie). W głosowaniu trzeba zaznaczyć pozycje w obu kategoriach.

(mij)