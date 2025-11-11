Piłka nożna. Gigantyczna afera. Prezes klubu Mateusza Łęgowskiego aresztowany!

Afera w tureckiej piłce na niespotykaną skalę. Aresztowanych zostało osiem osób, w tym prezes klubu Eyupspor z tamtejszej ekstraklasy, w związku ze śledztwem dotyczącym ustawiania meczów i nielegalnych zakładów bukmacherskich. Zawodnikiem Eyupsporu jest były zawodnik Pogoni Szczecin, Mateusz Łęgowski.

Turecka Federacja Piłkarska zawiesiła aż 1024 zawodników, w tym 27 z Super Lig (turecka Ekstraklasa). Rozgrywki w niższych klasach rozgrywkowych zostały wstrzymane. Łącznie nakazem zatrzymania objęto 21 osób, w tym 17 arbitrów. Osiem osób z tego grona pozostanie w areszcie na dłużej. Zarzucono im wpływanie na wyniki meczów oraz nadużywanie władzy. Według agencji prasowej Anadolu jest wśród nich Murat Ozkaya, prezes Eyupsporu, w którym występuje Łęgowski. Drużna zajmuje aktualnie 17. miejsce w tabeli. Biorąc pod uwagę liczbę zatrzymanych i zawieszonych, jest to bezprecedensowy skandal w historii tureckiej piłki. Afera bukmacherska wybuchła kilkanaście dni temu, gdy okazało się z ogólnej liczby 571 sędziów w tureckich ligach zawodowych, aż 371 miało założone… konta bukmacherskie. Już udowodniono, że 152 z nich, w tym siedmiu uważanych za czołowych w kraju, aktywnie brało udział w zakładach, obstawiając wyniki i inne zdarzenia. Wśród zawieszonych mają być zawodnicy dwóch czołowych klubów, aktualnego mistrza Turcji, Galatasaray oraz Besiktasu Stambuł. Rozgrywki drugiej i trzeciej ligi zawieszono na 2 tygodnie. W Turcji występuje również inny były piłkarz Pogoni, Kacper Kozłowski. Reprezentuje on barwy Gaziantep FK. ©℗

JCH

