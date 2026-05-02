Piłka nożna. Flota z nowym trenerem pokonała lidera III ligi

W piłkarskiej III lidze zwyciężyły czołowe zachodniopomorskie kluby, a szczególnie ważna jest wyjazdowa wygrana Wyspiarzy z nowym trenerem Tomaszem Pawliczakiem nad bydgoskim liderem, zaś słodki zespół ze Stargardu zapewnił sobie triumf w 90. minucie. W meczu drużyn ze strefy spadkowej rezerwy Portowców choć prowadziły 3:1, tylko zremisowały po straconym golu w samej końcówce. Plasujący się blisko spadkowej kreski Błękitni bezbramkowo zremisowali w Swarzędzu z sąsiadem z tabeli.

ZAWISZA Bydgoszcz - FLOTA Świnoujście 0:1 (0:0); 0:1 Patryk Paczuk (66).

Ekipa z wyspy Uznam, która rozegrała zawody z zaledwie jedną zmianą dokonaną w 90. minucie, rozpoczęła mecz z przytupem od poprzeczki Romana Dziuby, lecz później nieco więcej z gry miał bydgoski lider, zaś najbliższy gola był znany z gry na szczeblu centralnym w Błękitnych Stargard i Kotwicy Kołobrzeg Michał Cywiński ale pierwszy strzał obronił Dariusz Krzysztofek, a drugi wybił z bramki jeden z Wyspiarzy. Ponadto Bydgoszczanin Sebastian Rak trafił w spojenie słupka z poprzeczką, a w doliczonym czasie jego kolega klubowy Mikołaj Dziarkowski uderzył w słupek. Losy pojedynku rozstrzygnęły się w 66. minucie, gdy po dośrodkowaniu Michała Graczyka, Patryk Paczuk ładną główką strzelił zwycięskiego gola.

KGS POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard - CARTUSIA Kartuzy 2:1 (1:0); 1:0 Mateusz Bąk (44), 1:1 Zak Abbott (78 karny), 2:1 Kacper Pietrzyk (90).

Goście zagrali głęboko cofnięci nastawiając się jedynie na nieliczne kontry, a Stargardzianie konsekwentnie budowali swe akcje, mając długimi okresami mecz pod kontrolą, choć w końcówce po faulu Patryka Bila wypuścili prowadzenie po jedenastce, zaś odzyskali je dopiero w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, a w doliczonych minutach bezpiecznie utrzymali zwycięstwo.

TŁUCHOWIA Tłuchowo - POGOŃ II Szczecin 3:3 (1:1); 1:0 Maciej Kmiecik (5), 1:1 Bartosz Kuśmierczyk (42), 1:2 Kacper Stanowski (49), 1:3 Natan Waligóra (55), 2:3 Damian Figura (74), 3:3 Wiktor Walczak (90+2).

Rezerwy Portowców, praktycznie bez ekstraklasowych wzmocnień, szybko straciły gola ale odrobiły straty tuż przed przerwą, a po zmianie stron zdobyły dwie bramki i wydawało się, że mecz jest rozstrzygnięty. Gospodarze nie poddali się jednak, strzelili kontaktowego gola, a wyrównali w doliczonym czasie bezpośrednio z rzutu wolnego.

UNIA Swarzędz - BŁĘKITNI Stargard 0:0

- Gospodarze trafili w słupek, a my mieliśmy kilka dobrych sytuacji strzeleckich, choć w całym meczu nie było ich zbyt wiele, zaś remis uważam za sprawiedliwy, choć byliśmy chyba nieco lepsi - powiedział Robert Gajda, prezes Błękitnych.

LECH II Poznań - WYBRZEŻE REWALSKIE Rewal 6:2 (3:0); 1:0 Igor Stankiewicz (10), 2:0 Igor Stankiewicz (18), 3:0 Karol Delikat (30), 4:0 Filip Wilak (62), 5:0 Filip Wilak (69), 5:1 Antoni Klimczuk (83), 5:2 Piotr Gilski (90), 6:2 Jakub Antczak (90+3).

Zespół znad Bałtyku wysoko przegrał we Wronkach i praktycznie przypieczętował degradację... ©℗ (mij)

Fot. DWORAKOWSCY/MKS Flota

