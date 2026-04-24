Piłka nożna. Flota rozstaje się z trenerem!

Karol Szweda nie jest już szkoleniowcem pierwszego zespołu Floty Świnoujście. Jak poinformował klub, decyzja zapadła po rozmowie z zarządem i miała być wspólna.

W najbliższym meczu ligowym z Unią Swarzędz drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Damian Staniszewski. To rozwiązanie tymczasowe, przynajmniej na jedno spotkanie. Klub dziękuje Szwedzie za pracę, zaangażowanie i wkład w rozwój zespołu. Nowy trener ma zostać ogłoszony na początku przyszłego tygodnia i poprowadzi drużynę do końca sezonu oraz w kolejnych rozgrywkach III ligi, bo utrzymanie się w lidze, raczej zapewnił, Karol Szweda już na tym etapie rozgrywek. Trener nie komentuje swojego odejścia wskazując na komunikat klubu.

Bilans pracy Karola Szwedy w Flocie to 29 spotkań, z czego 13 zakończyło się zwycięstwami, 5 remisami, a 11 porażkami. Łącznie zespół zdobył 44 punkty, co daje średnią 1,52 punktu na mecz. Dane obejmują zarówno rozgrywki III ligi, jak i mecze w Pucharze Polski na szczeblu regionalnym.

Styl gry Floty pod wodzą Karola Szwedy był dość wyważony. Zespół potrafił grać cierpliwie w ataku pozycyjnym, szukać przewagi skrzydłami i budować akcje od tyłu, ale często brakowało konkretu pod bramką rywala. Dominowała kultura gry piłką. W meczach z teoretycznie słabszymi przeciwnikami Flota miewała problemy z narzuceniem tempa i dominacją, natomiast przeciwko mocniejszym rywalom wyglądała solidnie w defensywie i groźnie po przejściach do ataku. Zdecydowanie pod batutą Szwedy, ekipa „Wyspiarzy” miała swój unikatowy styl grania, co nie jest takie częste i oczywiste na boiskach III ligi.

