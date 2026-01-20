Piłka nożna. Flota i testy

Hubert Turski pozostanie w Świnoujściu. Fot. archiwum

Napastnik III-ligowej Floty Świnoujście Hubert Turski przebywał na testach sportowych w I-ligowym Ruchu Chorzów, który jest 14-krotnym mistrzem Polski i 3 razy zdobywał krajowy puchar. To kolejny sygnał, że piłkarze z wyspy Uznam zaczynają pojawiać się na radarach klubów z wyższych lig.

Hubert Turski, wychowanek Unii Dolice, który długo grał w Pogoni Szczecin i w granatowo-bordowych barwach zadebiutował w ekstraklasie, a występował też w Chrobrym Głogów, Górniku Łęczna i Arce Gdynia, do Floty dołączył około pół roku temu, został zaproszony na testy na Górny Śląsk, a był to efekt udanej rundy jesiennej naszego rosłego snajpera, który zdobył 9 bramek w III lidze i dorzucił 2 asysty, zaś do dorobku ligowego dorzucił gola w Pucharze Polski. Testy nie zaowocowały I-ligowym kontraktem i wiosną liczymy na kolejne bramki utalentowanego napastnika w barwach wyspiarzy.

Nie był to jedyny piłkarz Floty, który tej zimy wyjechał na testy, bo stoper Adam Trzaskowski wybrał się do II-ligowego Sokoła Kleczew, ale na razie nie wiemy, jak rozwinie się ta sprawa.

Pomyślnie - patrząc z pozycji zawodnika - zakończyły się natomiast testy pomocnika Kacpra Żmudzia w III-ligowej Polonii Środa Wielkopolska i wiosną gracz ten będzie już reprezentował barwy nowego klubu.

Nowych piłkarzy testuje też Flota i w niedawnym sparingu w Niemczech z Greifswalderem FC, sprawdzano przydatność dwóch zawodników z pola oraz bramkarza.

(km, mij)

