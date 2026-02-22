Piłka nożna. Flota bierze młodość ze Szczecina

Podpisano umowę pomiędzy Flotą i FASE. Fot. km

Flota Świnoujście przestaje udawać, że wszystko zrobi sama. Klub podpisał formalną, długofalową umowę szkoleniową z FASE Szczecin, czyli szkołą mistrzostwa sportowego, która regularnie wypuszcza w świat zawodników gotowych na seniorski futbol.

REKLAMA

To nie kurtuazyjne zdjęcie przy biurku, tylko szerszy plan, który został zapowiedziany już podczas przejmowania sterów Floty przez Mariusza Borawskiego. Nowy prezes nie próżnuje i działa szybko – cel jest jeden – rozwój Floty i zawodników z regionu. Do tej pory FASE i Flota widywały się głównie naprzeciwko siebie, w sparingach i pucharowych potyczkach. Teraz mają grać do jednej bramki. Szczecińska akademia od lat chwali się, że jej uczniowie po etapie U17 trafiają do klubów z wyższych lig. W Świnoujściu liczą, że część z nich wybierze właśnie wyspę.

– Chciałbym, żeby ci najlepsi zawodnicy kończący etap U17 FASE Szczecin trafiali do Floty Świnoujście i po prostu wzmacniali jej potencjał sportowy jeżeli chodzi o pierwszy zespół – podkreśla Radosław Soperczak, prezes FASE.

To jasny sygnał. Flota nie chce być tylko przystankiem, ale realnym etapem w karierze. Klub, który dziś gra w III lidze, myśli o czymś więcej niż spokojne utrzymanie, jednak jest tu też pomysł na rozwój pionów młodzieżowych. Borawski mówi wprost, że Flota obiera kurs na progres całego klubu, a nie tylko pierwszego zespołu. W najbliższym rozkładzie jest także wsparcie drużyn młodzieżowych, a mówiąc wprost awans sportowy.

– Będziemy tak naprawdę chcieli docelowo awansować naszą drużyną rezerw do IV ligi po to, żeby chłopcy, którzy grają w FASE mieli możliwość dalej kontynuować swoją przygodę – wskazał Mariusz Borawski, prezes MKS Flota.

W praktyce chodzi o prostą rzecz: ciągłość. Co podkreślali zarówno świnoujścianie jak i szczecinianie. Młodzi kończą szkolenie, nie znikają w próżni, tylko wchodzą w seniorską piłkę w klubie, który daje im minuty i odpowiedzialność. Dla Floty to zastrzyk świeżej krwi. Dla FASE naturalna ścieżka rozwoju i otwarte drzwi, które powodują, że nie trzeba zamykać się na kluby szczecińskie czy Stargard. Na współpracy FASE z Flotą ma skorzystać też Akademia Piłkarska Baltica, dziecko byłego prezesa Floty Marcina Adamskiego, który także był obecny podczas podpisania dokumentów dotyczących wsparcia. Adamski jest w zarządzie klubu, a nadal prowadzi też Balticę, gdzie szkolą się najmłodsi zawodnicy w Świnoujściu. W mieście, które lubi mówić o ambicjach sportowych, to jedna z konkretniejszych decyzji ostatnich miesięcy. Papier przyjmie wszystko. Boisko już nie.

(km)

REKLAMA